Radnice ve Vítkově se chce obrátit na soud aby nařídil otevření obory Jelenice

Břetislav Machaček 10.2.2022 16:44 Reaguje na Robert Jirman

To chápete vy, já a všichni, kterým to myslí, ale

pak tu jsou hlupáci, kteří sednou na lep slibům od

těch, kteří už na to měli v minulosti políčeno,

jen neměli odvahu kvůli názorům lidí na privatizaci to udělat. Prubířským kamenem ale byly restituce církevních lesů a při naprosté většině v obou komorách parlamentu jim už nic nebrání dokončit započaté dílo. Noví šéfové obou státních lesů

budou pověřeni přípravou bez předčasného úniku informací záměru na veřejnost, pak to zmáknou na

dvou schůzích a bude vymalováno. Znám zbohatlíka,

který má dlouhodobě o státní les marný zájem

a který na oslavu výsledků voleb uspořádal svůj

soukromý ohňostroj. Asi dobře věděl proč !

