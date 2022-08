Rakovnické fotbalové hřiště nemá dost vody pro zavlažování, město hledá zdroje

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Rakovnické fotbalové hřiště TJ Tatran nemá dost vody pro zavlažování, proto město hledá další zdroje. Má je ukázat vrt v místě historického uhelného dolu. Práce začnou nejdříve v říjnu. Smlouva s firmou, která vrt udělá, je podepsaná. Město nyní vyřizuje potřebná úřední povolení, řekla ČTK mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Areál s několika travnatými hřišti se s nedostatkem vody potýká už řadu let. Místní studna nemá dostatečnou kapacitu. Jednou z možností bylo vybudování dalšího vrtu či studny v areálu, což ale podle Hradilové nepovolilo Povodí Vltavy. "Další variantou je navrtání důlního díla v blízkosti areálu, u této varianty se podařilo zajistit souhlas na ověřovací průzkumný zkušební vrt v lokalitě Rakovník-Šamotka," uvedla mluvčí.

Průzkumné práce posoudí poměry v místě, kde by mohla být studna sloužící jako zdroj k zásobování sportovního areálu. "Průzkumný hydrogeologický vrt bude situován do místa s předpokládaným výskytem historických dobývek černého uhlí," doplnila Hradilová. Pokud se ukáže, že ve vytěžených prostorech je dostatek vody, mohla by posloužit k zavlažovaní nedalekého areálu. Průzkumný vrt bude stát přes půl milionu korun.

