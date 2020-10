Recyklace papíru nám jde. Aby ale skutečně pomáhala, měla by brát energii z OZE

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | andreas160578 / Pixabay Z jedné tuny starého papíru vyrobíte tunu recyklovaného (z 1 tuny kancelářského papíru dokonce 2 tuny recyklátu). Ale recyklace je energeticky náročný proces a jeho zdroj prozatím velkou měrou dlí jen ve fosilní energetice. Situace tak spěje do bodu, že recyklace papíru produkuje zhruba o 10 % více emisí, než výroba papíru docela nového.

V roce 2014 se v zemích EU podařilo recyklovat 71,7 % papírového odpadu, ve Státech 64,6 %. Co do objemu i množství se jedná o vůbec nejrecyklovanější materiál s vysokou materiálovou návratností. A významně se tím snižuje spotřeba primárních surovin, buničiny ze dřeva stromů. Pořád to ale nestačí. Dokud je recyklace dotována energií z fosilních zdrojů, planetě úplně nepomáhá. Píše o tom Phys.org

Každý třetí (35 %) na světě pokácený strom se promění v papír. A 16 % všech vysazovaných stromů se sází se záměrem, aby se z nich jednou papír stal. Z tohoto důvodu se jeví účelné chránit lesy na planetě tím, že budeme potřebný materiál, buničinu, recyklovat z již vyrobeného odpadního papíru. Se slibnou materiálovou návratností, protože z jedné tuny starého papíru vyrobíte tunu recyklovaného (z 1 tuny kancelářského papíru dokonce 2 tuny recyklátu). Až potud je vše v pořádku, recyklace papíru nám zatím jde.

Jenže na jistý procesní nedostatek teď upozorňují výzkumníci z univerzit v Yale a College London (UCL). V jinak chvályhodné bilanci recyklace papíru nám totiž nesedí vyčíslení spotřebovávané energie. Recyklace je totiž energeticky náročný proces a jeho zdroj prozatím velkou měrou dlí jen ve fosilní energetice. Situace tak spěje do bodu, že recyklace papíru produkuje zhruba o 10 % více emisí, než výroba papíru docela nového. Včetně započtení kácení, důsledků odlesnění, přepravy a zpracování.

V současnosti je papír odpovědný za produkci 1,3 % globálních uhlíkových emisí. Přibližně třetinu tohoto počtu tvoří skleníkové plyny ze skládek, na které se nerecyklovaný papír ukládá. Řešení, jaké navrhuje profesor Paul Ekins z Institutu obnovitelných zdrojů z UCL, je ve své podstatě prosté. Využít k recyklaci papíru obnovitelné zdroje energie a tím snížit negativní bilanci recyklace. Ve svých závěrech však jde ještě o krok dál.

Za zvláště příhodný zdroj energie mu přijde jímání a zpracování metanu unikajícího ze skládek. Metanu, který mimo jiné uvolňuje právě onen nerecyklovaný či z recyklace vyřazený papír. Na příkladu modelové skládky doložil, že by tím mohl snížit jak množství skleníkových plynů, tak i uhlíkovou stopu recyklace. Pokud by se taková praxe stala novým standardem, podařilo by se emise spojené se skládkováním papíru i jeho recyklací snížit o 96 %.

