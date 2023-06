Ředitel České krajiny: Kraj nemá přesné informace z kontroly milovické rezervace

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Michal Köpping / Česká krajina

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Společnost Česká krajina, která si pronajímá pozemky v přírodní rezervaci v Milovicích, míní, že středočeští radní při projednávání závěrů kontroly místa nevycházeli z přesných podkladů. Radní včera rozhodli, že kvůli uhynutí dvou mláďat v rezervaci a dalším pochybením podá kraj podnět k prošetření podmínek chovu Státní veterinární správě. Na začátku týdne podal podnět Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR kvůli neoprávněným zásahům do území. Česká krajina si od kraje bezplatně pronajímá pozemky o výměře přes 205 hektarů. O některých tématech, jež kraj označil za pochybení, chtěla společnost s krajem jednat, uvedl na dotaz ČTK ředitel ochranářské společnosti Dalibor Dostál.

"Kontrole jsem poskytl všechny důležité informace, bohužel je zřejmé, že rada kraje dostala v některých bodech velmi nepřesné nebo zkreslené podklady k jednání," míní Dostál. Například na nálezy pyrotechniky podle něj společnost upozorňovala v tiskových zprávách. "Umístění varovné tabulky tedy považujeme za minimální ohleduplnost vůči návštěvníkům," řekl Dostál.

Nesouhlasí ani s tím, že zubří mládě uhynulo ve výkopu, který vytvořila společnost. "Tůň je viditelná již na satelitních mapách z roku 2001, je tedy stará více než dvě desetiletí," doplnil. Nepřesné je podle něj i tvrzení kraje o mobilním zdroji vody. Kraj uvedl, že provozovatel areálu ho z nezjištěných důvodů před nahlášenou kontrolu odstranil. "Cisternu a mobilní napajedla poskytla stavební společnost po dobu opravy vodovodu, kvůli které neměla zvířata přístup k vodě. Po dokončení prací stavební firma cisternu opět odvezla, takže mobilní napajedla nebylo odkud zásobovat," uvedl.

Kraj uvedl, že ochranářská společnost zásahy do území, které je Národní přírodní památkou, porušuje smlouvu. Za nejzávažnější pochybení považuje rozhrnutí rozsáhlého valu zeminy do pastvin, a to v rozsahu téměř 18 000 metrů čtverečních. "Disturbanční management spočívající v narušování travního drnu je součástí plánu péče o lokalitu. Z leteckých map je patrné, že na území rezervace velkých kopytníků je uplatňován tento typ péče o krajinu výrazně méně než v částech bývalého vojenského prostoru, který využívají jiné subjekty," uvedl Dostál.

Řekl, že některé závěry kontroly byly předmětem žádostí společnosti o schůzky a jednání s krajem. "Bohužel se nám posledních několik měsíců nedaří se zodpovědnými představiteli sejít," uvedl.

Společnost Česká krajina minulý týden zveřejnila petici, v níž upozorňuje na vleklý postup úřadu, který má dát souhlas se vznikem napajedla v rezervaci. Petici doposud podepsalo přes 8600 lidí. Jméno úřadu ani úředníka společnost zveřejnit nechce.

reklama