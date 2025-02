Ředitel ČIŽP: Chceme se zaměřit na lepší využití moderních technologií

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) chce více využívat moderní technologie ke kontrole životního prostředí. Na jednání sněmovního výboru pro životní prostředí to řekl její ředitel Petr Bejček. Kromě dronů plánuje inspekce využít data z české družice TROLL, která umožní monitorovat skládky a analyzovat chemické složení odpadů. ČIZP se podle ředitele zaměří také na efektivnější řešení havárií na vodách a přísnější vymáhání nápravných opatření u firem porušujících zákony."První prioritou je rozvoj a využití moderních technologií. Data z družice TROLL nám umožní identifikovat nezákonné skládky a analyzovat chemické složení odpadů na dálku. U vytipovaných lokalit pak provedeme přímou kontrolu. Do budoucna to znamená pro inspekci obrovský pokrok," uvedl Bejček. Družici TROLL, kterou vyvinula brněnská firma TRL Space, vynesla do vesmíru americká raketa Falcon 9 v polovině ledna. Je vybavena hyperspektrální kamerou, která z oběžné dráhy Země dokáže pořizovat detailní snímky povrchu. Tyto snímky přispějí k například přesnějšímu mapování stavu životního prostředí.

Druhým klíčovým tématem pro inspekci je podle jejího ředitele efektivnější řešení havárií na vodách, což se stalo naléhavou otázkou po několika ekologických haváriích na českých řekách v posledních letech. "Systém je nyní nastaven v souladu s novou legislativou a považujeme ho za funkční. Podařilo se nám domluvit s podniky povodí a hasiči, kdo bude zodpovědný za odběr vzorků v případě havárie," řekl Bejček.

Další oblastí, na kterou se inspekce zaměří, je podle něj nakládání se stavebními odpady a vymáhání nápravných opatření. "Zjišťujeme, že pro některé společnosti může být nápravné opatření bolestivější než samotná sankce. Proto se zaměřujeme na jejich důsledné vymáhání, a to i formou exekuce," dodal.

ČIŽP se také dlouhodobě zabývá chovem velkých kočkovitých šelem v soukromých zařízeních. Podle Bejčka jde o vážný problém, protože za poslední tři roky se v Česku narodilo 41 mláďat těchto zvířat, přičemž mimo zoologické zahrady je chováno přes 200 jedinců, často v nevhodných podmínkách. "U nás se velké šelmy často chovají pro byznys, mnohá zařízení mají otřesné podmínky a nedostatečné zabezpečení. Snažíme se situaci řešit ve spolupráci s ministerstvem zemědělství, pod které spadá Státní veterinární správa," řekl.

Poslední prioritou inspekce, kterou ředitel ČIZP zmínil, je změna přístupu k ochraně lesů, zejména ve vztahu k přemnožené zvěři, která způsobuje rozsáhlé škody na lesních porostech. Poškození lesů zvěří je velký problém a náprava je nákladná, uvedl. Inspekce proto podle něj vytvořila metodiku, jak tyto kontroly lépe zacílit. Spolupracuje s ministerstvem životního prostředí a Lesy ČR.

