Referendum v Němčicích nad Hanou ohledně rozšíření skládky je neplatné

Místní referendum v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku, které se týkalo možnosti rozšíření skládky komunálního odpadu na pozemcích tohoto města, je neplatné. K dosažení potřebných 35 procent voličské účasti chybělo šest hlasů. Referenda se dnes v obci zúčastnilo 541 voličů, jejich názor nebyl jednoznačný, řekl ČTK starosta obce Martin Emst (Ano Němčicím). O dalším kroku tak rozhodnou zastupitelé.

Němčice nad Hanou mají zhruba 2100 obyvatel, z toho voličů je přibližně 1600. V referendu lidé odpovídali na otázku, zda souhlasí, či nesouhlasí s rozšířením stávající skládky odpadů na místo staré skládky odpadů, která byla dříve na pozemcích ve vlastnictví města. Nynější skládka v Němčicích nad Hanou může být v provozu do roku 2025. Podle starosty by obec díky rozšíření skládky překlenula období do roku 2029, kdy má být zprovozněno zařízení na výrobu tuhého alternativního paliva v Přerově. Se záměrem společnosti Recovera ze skupiny Veolia rozšířit skládku ale část obyvatel nesouhlasila, obec proto vyhlásila místní referendum.

Do referenda se podle starosty zapojilo 541 voličů. "O šest osob nebyla splněna podmínka 35 procent oprávněných osob, takže referendum není platné. Z toho pro rozšíření skládky se vyslovilo 271 osob, dalších 263 osob odpovědělo ne. Sedm hlasů bylo neplatných. Pro obec to znamená, že budu muset svolat pracovní zastupitelstvo, aby zaujalo postoj k referendu," uvedl starosta.

Podle něj je i přes neplatné referendum názor obyvatel vyrovnaný. "Ta společnost ve městě je rozdělena na půl, za mne je to signál, že skládka končí v roce 2025," řekl. Upozornil přitom, že to však bude pro obec znamenat konec nadstandardních příjmů, omezení investic do budoucna nebo nutnost časem čerpat úvěr. "Jestliže skládka skončí v roce 2025 a koncové zařízení v Přerově bude mít společnost Recovera v plném provozu 2029, budeme muset zajistit překlenutí let 2025 až 2029 a vyřešit, kam s odpadem a kolik nás to bude stát," dodal starosta. Obec za poplatky ze skládkování v posledních třech letech získala 22 milionů korun ročně; pokud skládku nerozšíří, o tyto poplatky přijde.

