Regiony na severu Itálie se chystají vyhlásit nouzový stav kvůli suchu

Severoitalské regiony se chystají vyhlásit nouzový stav kvůli suchu. To jim umožní plošně regulovat spotřebu vody a také vyplácet kompenzace zemědělským podnikům, které velký nedostatek závlahy poškozuje, uvedla agentura ANSA. Toky na severu Itálie zaznamenávají po suché zimě a teplém jaru velmi nízké stavy. Nejvíce znepokojivý stav vykazuje nejdelší italská řeka Pád, kde je podle úřadů nejméně vody za posledních 70 let. Itálii a také Řecko navíc v příštích dnech čeká velmi teplé počasí.

Podle ANSA je vláda v Římě ochotná vyhlášení nouzového stavu povolit. Žádají o něj regiony na severu země, ale kraj Lazio, kde leží italská metropole Řím, pak chce vyhlášení kalamitního stavu. Podle šéfa tohoto regionu Nicoly Zingarettiho by se tak mohlo stát ve středu. Kvůli nízkým srážkám regiony zvažují některá plošná opatření, například zákaz používat vodu pro napouštění bazénů a pro další zbytné aktivity. Takovou regulaci už zavedly některé obce. Vedení povodí Pádu pak v pondělí odsouhlasilo omezení odběru vody z největší italské řeky pro zemědělské účely o 20 procent.

Podle povodí Pádu je v nejdelší italské řece nejméně vody za posledních 70 let. Kvůli nízkým srážkám v zimě a teplému jaru se výrazně méně naplnily přítoky, jezera a přehrady, jež Pád napájejí. To potvrzují i měření z Alp. Například v alpském regionu Trentino letos naměřili o 50 až 60 procent nižší sněhovou pokrývku, než kolik činí dlouhodobý průměr, a podobná situace je i v Lombardii či Piemontu. Kvůli nízkému průtoku se do koryta řeky vlévá voda z moře, která sladkou vodu znehodnocuje. Takzvaný slaný klín dosáhl 21 kilometrů, což je také mimořádně vysoká hodnota.

"Sníh v Alpách je zcela vyčerpán v Lombardii a Piemontu, úroveň jezer, počínaje Lago Maggiore, je za dané období na historickém minimu, kromě Gardského jezera (Lago Di Garda), teploty jsou o dva stupně vyšší než průměr," uvedlo v polovině tohoto měsíce povodí Pádu. Situace se podle něj nezlepšuje.

Sucho v Pádské nížině velmi doléhá i na zemědělství. Zpozdilo zavlažování polí. Podle italského svazu zemědělců Coldiretti sucho ohrožuje až 30 procent italské zemědělské produkce, a to například produkci rýže, obilí či kukuřice. Vyhlášení nouzového stavu regionům umožní vyplácet kompenzace zemědělců za škody způsobené suchem a také zajistit rozvoz pitné vody do obcí, kde jí bude nedostatek.

Situace se zřejmě výrazně nezlepší ani v příštích dnech, kdy Itálii zasáhne vlna horka. Od čtvrtka by teploty měly překračovat 40 stupňů na jihu země, velmi teplo bude i na severu. Ode dneška začínají stoupat teploty také v Řecku, kde by měly dosáhnout maxima kolem 40 stupňů ve čtvrtek a v pátek. První vlna letního horka v zemi prověří stabilitu dodávek elektrické energie, napsal dnes deník Kathimerini, podle kterého spotřeba výrazně stoupne, protože lidé ve větší míře zapnou klimatizace.

