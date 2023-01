ESMA se obává dopadů omezení ceny plynu na finanční stabilitu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Mechanismus Evropské unie pro omezení ceny plynu, který by měl začít platit příští měsíc, by mohl zasáhnout finanční stabilitu a možná omezit likviditu na evropských trzích s plynem. Vyplývá to z návrhu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), na který upozornila agentura Reuters.

Omezení bude EU na všech svých burzách s plynem uplatňovat od 15. února, pokud cena plynu v klíčovém virtuálním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Amsterodamu překročí 180 eur (zhruba 4300 Kč) za megawatthodinu (MWh). Zároveň bude muset být nejméně o 35 eur vyšší než globální průměr cen zkapalněného zemního plynu (LNG).

ESMA upozorňuje, že pokud se ceny přiblíží k úrovním, které by omezení spustily, začnou subjekty působící na trhu pravděpodobně měnit své chování, aby aktivaci omezení zabránili, nebo se na ni alespoň připravili. "Ačkoli by toto chování z individuálního hlediska vypadalo racionálně, mohlo by vést k výrazným a náhlým změnám širšího tržního prostředí, což by mohlo mít dopady na řádné fungování trhů a v konečném výsledku na finanční stabilitu," píše se v návrhu.

Podle ESMA je pravděpodobné, že subjekty působící na trhu s plynem by se přesunuly ke kontraktům či platformám, na které by se omezení nevztahovalo. To by mohlo zasáhnout likviditu na regulovaných trzích s kontrakty TTF.

ESMA dostal stejně jako Agentura EU pro spolupráci energetických regulačních úřadů (ACER) za úkol vypracovat předběžnou analýzu, zda by mechanismus pro omezení ceny plynu mohl mít negativní dopady na finanční a energetické trhy. Konečnou zprávu mají úřady připravit do března.

Evropský blok se na mechanismu shodl v prosinci po několikaměsíčním dohadování. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se loni v srpnu kvůli omezování dodávek z Ruska dostala až do blízkosti 350 eur za MWh. Od té doby už ale výrazně klesla a nyní se pohybuje blízko 60 eur za MWh. Za poklesem cen stojí mírná zima a vysoká úroveň dodávek LNG.

