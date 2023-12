Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Itálie do nově zřízeného fondu na pomoc chudším zemím nejhůře postiženým změnami klimatu přispěje 100 miliony eur (asi 2,4 miliardami Kč). Dnes to během klimatické konference COP28 v Dubaji podle agentury Reuters oznámila italská premiérka Giorgia Meloniová. Španělsko podle premiéra Pedra Sáncheze pošle do fondu 20 milionů eur (486 milionů Kč), dalších 15 milionů eur (asi 365 milionů Kč) slíbil dosluhující nizozemský premiér Mark Rutte. Dodal, že nově slíbená částka bude nad rámec již dříve ohlášeného ročního příspěvku 1,8 miliardy eur na financování opatření v oblasti klimatu v rozvojových zemích.

Státníci podmínky fungování nového fondu schválili ve čtvrtek, krátce po začátku jednání klimatického summitu. Spojené arabské emiráty (SAE), hostitel konference OSN, jako první přislíbily 100 milionů dolarů (2,2 miliardy korun), stejnou částku chce dát i Německo. Británie dá 60 milionů liber (téměř 1,7 miliardy korun), Japonsko deset milionů dolarů (222 milionů korun). Finance do fondu dnes přislíbila i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, částku ale neupřesnila, až 100 milionů eur chce poslat rovněž Francie. Podle agentury AFP zatím bohatší země těm chudším slíbily poslat dohromady asi 700 milionů dolarů.

Spojené státy za svůj příslib 17,5 milionu dolarů (389 milionů korun) sklidily velkou kritiku. Podle stanice CNN je výše amerického příspěvku "trapná". USA, které patří k velkým světovým znečišťovatelům, slíbily méně než pětinu částky od SAE a 14krát méně než Evropská unie, píše CNN.

Součet dosavadních oznámení představuje mizivou částku ve srovnání s odhady o tom, kolik peněz budou rozvojové země každý rok na klimatická opatření potřebovat. Podle nedávné zprávy OSN to může být až 387 miliard dolarů. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zase odhadla, že chudší země budou v roce 2025 potřebovat zhruba bilion dolarů, napsal nedávno web Politico.

Meloniová podle Reuters také oznámila, že z pětiletého italského klimatického fondu, který počítá s investicemi v celkovém objemu 4,2 miliardy eur (asi 102 miliard Kč), Itálie investuje 70 procent v zemích na africkém kontinentu. Potravinová bezpečnost je podle premiérky jednou z priorit zahraniční politiky Říma a italské investice mají v zemích pomoci vytvořit odolnější a spolehlivější systém produkce potravin.

