Zdroj | Děti Země Na druhém místě skončil ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) mimo jiné za podporu výstavby sporného jezu u Děčína, na třetím ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), a to za prosazování výstavby pátého bloku v jaderné elektrárně Dukovany.

Antiekologickou cenu Ropák dostala za rok 2019 ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), a to za abnormálně zrychlenou přípravu nového stavebního zákona. Zelenou perlu za antiekologický výrok má předseda vláda Andrej Babiš (ANO), a to za výrok o motýlech a řepce. Na tiskové konferenci v Brně to uvedl Miroslav Patrik ze spolku Děti Země, který anketu pořádá. Babiš cenu komentoval tím, že on přírodu podporuje a nechápe, proč ocenění dostal. Dostálová ani Havlíček ocenění nekomentovali.

Dostálová cenu dostala za zrychlenou přípravu nového stavebního zákona na základě memoranda o spolupráci mezi ministerstvem pro místní rozvoj a Hospodářskou komorou. Podle Patrika se tímto tato vlivná zájmová skupina podílela nejen na vypracování věcného záměru zákona, ale i na jeho paragrafovém znění. Podle Patrika se tím neprůhledně privatizoval legislativní proces, návrh zákona mimo jiné snižuje efektivní účast veřejnosti.

Cenu Zelená perla 2019 za antiekologický výrok získal premiér Andrej Babiš, který pronesl na přednášce pro česko-německé podnikatele v Praze: "Ale my v Čechách máme rádi přírodu. Máme obrovský program na vodu. My chceme zasadit deset milionů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle. A ty včely mají rády tu řepku. Můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají. Je to pravda. Jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě." Babiš Zelenou perlu získal už v roce 2013.

"Mě to pobavilo. Kdyby mi to dal nějaký jazykovědecký ústav za to, že blbě umím mluvit, tak bych to chápal, za motýle a sysle a příští týden budeme vypouštět raky. Já jsem podporovatel přírody a nechápu, proč mi to dali. My děláme všechno pro naši přírodu. Ale já navrhnu panu Havlíčkovi, abychom vyhlásili cenu, kdo nejvíc brání ve výstavbě dálnic a obchvatů. A Děti země by ji dostaly každý rok," řekl dnes Babiš při návštěvě Karlových Varů. Nechal se tam hned ráno ošetřit kvůli bolestem kolene. V karlovarské nemocnice mu lékaři provedli punkci a vybavili ho hůlkou.

"Nateklo mi koleno, ráno jsem špatně chodil, tak jsem poprosil (karlovarskou) primátorku, byl jsem na rentgenu, vzali mi asi 40 ml vody," řekl Babiš novinářům. "Nevím z čeho to je, ale nebolí mě to," dodal.

O vítězích letos rozhodlo 86 členů nezávislé komise ze 103. Členové komise jsou například sociolog Jan Keller, ekologická ekonomka Naďa Johanisová či publicista Vladimír Just.

Loni cenu Ropák roku dostal za rok 2018 předseda představenstva společnosti Vodní cesty Jan Skalický, mimo jiné za prosazování výstavby plavebního kanálu u Přelouče. Zelenou perlu za antiekologický výrok za rok 2018 získal poslanec Jaroslav Foldyna (dříve ČSSD, nyní za SPD), a to za slova o slovenském vodním díle Gabčíkovo. V projevu na podporu výstavby jezu u Děčína v Poslanecké sněmovně uvedl: "Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné."

Anketa Ropák:

2010 - Pavel Drobil (ODS), ministr životního prostředí, mimo jiné za snahu oslabit pravomoci a význam ministerstva životního prostředí.

2011 - Jan Stráský, ředitel Správy Národního parku a CHKO Šumava, mimo jiné za diskreditaci poslání parku v očích veřejnosti, které se podle organizace Děti Země dopustil.

2012 - Tomáš Chalupa (ODS), ministr životního prostředí, mimo jiné a návrh zákona o Národním parku Šumava, za nečinnost ve vymezování chráněných území NATURA 2000 nebo podporu výstavby dvou jaderných bloků v Jaderné elektrárně Temelín.

2013 - prezident Miloš Zeman za podporu výstavby plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe.

2014 - Jan Mládek (ČSSD), ministr průmyslu a obchodu, za jeho energetickou koncepci a snahu prolomit limity těžby hnědého uhlí na Mostecku.

2015 - Jan Mládek (ČSSD), ministr průmyslu a obchodu, za to, že se mu podařilo prosadit prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí v lomu Bílina. Prosadil také státní energetickou koncepci, která stojí na jaderné energii, na těžbě hnědého uhlí a je v ní malý důraz na obnovitelné zdroje.

2016 - Dan Ťok (za ANO), ministr dopravy, mimo jiné za to, že jeho resort opět zablokoval zařazení lokality Louky u Přelouče do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

2017 - Jaroslav Foldyna (ČSSD), poslanec, za podání a prosazení změny zákona o ochraně přírody, která potlačuje účast spolků v územních a ve stavebních řízeních pro stavby, u nichž nebylo vydáno stanovisko EIA.

2018 - Předseda představenstva společnosti Vodní cesty Jan Skalický, mimo jiné za prosazování výstavby plavebního kanálu u Přelouče.

2019 - Klára Dostálová (za ANO), ministryně pro místní rozvoj, za abnormálně zrychlenou přípravu nového stavebního zákona.

Anketa Zelená perla:

2010 - Pavel Drobil (ODS), ministr životního prostředí: "Unie by měla přehodnotit svůj vztah k jádru. Bez toho, že jadernou energii prohlásíme za čistý, obnovitelný zdroj, nemáme šanci splnit 20procentní cíl podílu těchto zdrojů na výrobě elektrické energie, který si Evropa vytýčila." (Hospodářské noviny/13. září 2010).

2011 - Jan Stráský, ředitel Správy NP a CHKO Šumava: "Zákon je dodržován tím, že bude neustále porušován, ale jeho porušování bude kryto jím umožněnými výjimkami." (www.denik.cz/červenec 2011).

2012 - Ladislav Jakl, tajemník prezidenta Václava Klause: "A nevěřte cyklomaniakům, že kolo je pokrok, že kolo je čistota a zdraví. Čuchněte k jejich propocenému triku a budete mít jasno, kdo tu zamořuje vzduch. Pachem i hloupými argumenty. Cyklistiku není třeba podporovat, ale naopak zakázat." (jakl.blog.idnes.cz/27. prosince 2012).

2013 - Andrej Babiš (ANO), ministr financí, majitel společnosti Agrofert: "My se jednou asi z té demokracie poděláme, všichni. Jak jinak totiž vysvětlit to, že se tu k dálnici vyjadřuje jezevec, ekologický terorista a taky každý starosta chce mít výjezd..." (www.parlamentnilisty.cz./11. května 2013).

2014 - Miloš Zeman, prezident ČR: "Jako prezident udělám vše pro to, aby zločiny ekologických nebo zelených fanatiků dále nepokračovaly." (www.denik.cz/17. května 2014).

2015 - Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory: "Vždycky je to poměrně složité interpretovat podobné studie a výsledky, ale tato skutečně ukazuje, že Třebíčsko a celá jižní část Vysočiny by velmi významně ekonomicky a dlouhodobě utrpěla, pokud by se Dukovany měly odstavovat nebo nerozšiřovat. Jakkoli jsou ta současná čísla na vodě, což autoři přiznávají, tak jejich závěr je nezpochybnitelný." (odpověď na otázku Třebíčského deníku, zda by se ukončením jaderné elektrárny Dukovany zvýšila nezaměstnanost na Třebíčsku).

2016 - Roman Váňa (ČSSD), poslanec: "S auty je to náměstí hezčí, smysluplnější, živější, prázdné bez aut mi to přijde podle návrhů, co jsem viděl, ošklivější, nelidské." (o úmyslu Prahy zrušit na Malostranském náměstí parkoviště; HN/16. února 2016).

2017 - Ján Štuller, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku: "Cokoliv studujete, studenti a studentky, a cokoliv se učíte, co má souvislost s jadernou energetikou, je velice čestné, průzračné a potřebné, protože to patří k základním potřebám člověka vedle pitné vody, potravin a střechy nad hlavou." (na přednášce na Katedře jaderné chemie ČVUT/19. května 2017).

2018 - Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD): "Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné." (v projevu na podporu výstavby jezu u Děčína v Poslanecké sněmovně/29. června 2018).

2019 - Andrej Babiš (ANO), předseda vlády: "Ale my v Čechách máme rádi přírodu. Máme obrovský program na vodu. My chceme zasadit deset milionů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle. A ty včely mají rády tu řepku. Můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají. Je to pravda. Jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě." (na přednášce pro česko-německé podnikatele/29. května 2019).

