Rozpočet ministerstva zemědělství by měl klesnout o 8,3 procenta na 52,7 miliard korun

Rozpočet ministerstva zemědělství by měl příští rok klesnout oproti letošnímu roku o 4,78 miliardy na 52,7 miliardy korun. Příští rok by tedy měly výdaje resortu klesnout o 8,3 procenta. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu , který vládě přeložilo ministerstvo financí. Vláda již dříve oznámila, že výdaje na dotace v gesci ministerstva zemědělství mají podle jejího plánu na konsolidaci veřejných financí klesnout v příštích dvou letech o více než deset miliard korun.

Podle návrhu má letos na podporu agrárního sektoru z rozpočtu směřovat zhruba 38 miliard korun, letos bylo v rozpočtu 39,44 miliardy korun. Výdaje na podporu lesního hospodářství podle návrhu rozpočtu mají dosáhnout 2,139 miliardy korun, v letošním rozpočtu to bylo zhruba o miliardu více. Výdaje na podporu vodního hospodářství by měly být miliarda korun, letos byly výdaje přes tři miliardy.

Podpora nevládním organizacím by měla příští rok být 40 milionů korun, oproti letošnímu rozpočtu o deset milionů méně. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace by měly být příští rok 1,07 miliardy, letos bylo v rozpočtu 1,175 miliardy korun.

Ministerstvo již letos zrušilo některé dotace hrazené ze státního rozpočtu. Zrušilo programy na podporu chovu dojnic a skotu bez produkce mléka. Odhaduje, že s ohledem na čerpání peněz loni by se mělo letos zrušením dotací ušetřit 310 milionů korun. Zrušil se také dotační program pro potravinářské podniky, ve kterém se mělo rozdělit 230 milionů korun.

