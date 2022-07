Rozvoj aut s vodíkovým pohonem je zatím omezen nedostatkem dobíjecích stanic Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Vodík je považován za ekologické palivo budoucnosti a stále více se uplatňuje v dopravě. Vozidla na vodík jsou alternativou ke klasickým elektromobilům, které využívají velké bateriové články. Vozidla vybavená vodíkovým palivovým článkem jsou elektrická vozidla, která generují elektrickou energii z palivových článků. Využitím vodíkových článků se zvyšuje dojezd vozů a zkracuje doba dobíjení z hodin řádově na minuty, což je srovnatelné s běžným tankováním benzinu nebo nafty. Vodíkový pohon se uplatňuje také v autobusech a nákladních automobilech. Osobní auto s vodíkovými palivovými články má spotřebu zhruba 0,8 kg vodíku na 100 km. Výhodou je také bezhlučný a bezemisní provoz, přičemž z výfuku vytéká jen čistá voda. Podle Vodíkové strategie ČR, kterou loni schválila vláda, by cena jízdy na nízkouhlíkový vodík v autech mohla do roku 2027 klesnout na úroveň použití motorové nafty. K nevýhodám patří vysoké výrobní náklady na celý systém a také jeho prostorová náročnost. Vodíkový systém totiž zahrnuje tlakové nádoby, palivový článek, elektromotor i menší akumulátor. K zásadnějším nevýhodám patří také dosud nedostatečná infrastruktura dobíjecích stanic. Technologie vozů s vodíkovými palivovými články, ve kterých se vyrábí elektřina slučováním vodíku a kyslíku, není nová. Americká automobilka General Motors například již v roce 1966 přestavila svůj první vodíkový vůz Electrovan. Byl jen pro dvě osoby, v zadní části dodávky byly velké ocelové nádrže s vodíkem a kyslíkem. Na jedno natankování ujel vůz zhruba 150 mil (241 km) a nejméně při jedné příležitosti jeho nádrž s vodíkem explodovala. Ministři dopravy zemí Evropské unie se letos v červnu shodli na tom, že všechny velké silnice v Evropě by měly být do konce roku 2025 vybaveny na každých 60 kilometrech dobíjecí stanicí pro osobní elektromobily, o pět let později i pro nákladní auta. Rovněž do konce roku 2030 by na každých 200 kilometrech těchto silnic mělo jít doplnit palivo v autech na vodík. Podle Jana Bezděkovského z ministerstva dopravy má být do roku 2030 v České republice 80 plnicích vodíkových stanic. Aktuálně se v zemi buduje devět stanic, jejichž stavbu podpořilo ministerstvo dopravy z operačního programu, alokace činila 354 milionů korun. Ministerstvo projekty podpořilo 85 procenty nákladů, díky tomu vznikají a budou vznikat vodíkové stanice v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem a Litvínově. Projekty však mají zpoždění. V letošním roce by kromě stanice v Ostravě měly být otevřeny ještě další dvě - v Praze na Barrandově a v Litvínově. V letech 2022 až 2027 plánuje ministerstvo dopravy na stavbu plnicích vodíkových stanic vyčlenit z operačního programu 500 milionů až jednu miliardu korun. Odhaduje se, že díky této podpoře vznikne deset až 15 plnicích stanic. Ke konci loňského roku bylo podle Bezděkovského v Evropské unii 136 plnicích vodíkových stanic. Lídrem je Německo, které jich má 89, podle Bezděkovského ale mělo Německo cíl mít do roku 2020 celkem 100 vodíkových stanic. Například Francie má 19 plnicích stanic vodíku, Nizozemsko sedm. První čerpací stanice čistého vodíku v Česku byla otevřena 5. listopadu 2009 v Neratovicích. Jedná se o neveřejnou plnicí stanici, která slouží pro autobus tamní veřejné dopravy. První veřejná vodíková plnicí stanice byla v České republice otevřena 28. června 2022. Sériové vozy na vodík ve světě nabízí například Toyota, která je průkopníkem využití vodíku v dopravě a do vodíkových technologií masivně investuje, ale také Hyundai nebo Honda. Naopak, některé automobilky od vývoje vodíkových osobních automobilů upustily a chtějí se zaměřit na zdokonalování bateriových elektromobilů. První sériový vodíkový vůz prodávaný na českém trhu je od dubna loňského roku Toyota Mirai s cenou od 1,7 milionu korun. Jde o luxusní sedan o délce 4,975 metru s pohonem zadních kol. Vodíkové palivo o hmotnosti 5,6 kilogramu pojmou tři vysokotlaké zásobníky v zadní části vozu. Automobil ujede na jednu nádrž více než 650 kilometrů, doba naplnění nádrže je okolo pěti minut. Konkurentem by se mu v blízké době měl stát model SUV Hyundai Nexo. V loňském roce si Češi registrovali osm vozů Toyota Mirai. reklama Vladimír Pohorecký tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Veolia a Faurecia budou spolupracovat na recyklovaných plastech pro auta Shell postaví v Nizozemsku závod na výrobu obnovitelného vodíku Sněmovna podpořila zákon, který při zakázkách zvýhodní nízkoemisní vozy

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.