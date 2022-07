Rusko odmítá zprávy, že turbína pro Nord Stream 1 uvázla při tranzitu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Rusko odmítá zprávy, že kompresorová turbína nutná k obnovení plného provozu plynovodu Nord Stream 1 uvázla při tranzitu. Informaci ve čtvrtek zveřejnila agentura Reuters, která s odvoláním na dva zdroje uvedla, že Moskva zatím nedala souhlas k přepravě turbíny zpět do Ruska. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov při hovoru s novináři označil tuto zprávu za nesmysl. Plynovodem Nord Stream 1 proudí plyn z Ruska do Německa.

"Ta obvinění jsou nepodložená. Zdroje se mýlí," řekl Peskov.

Rusko v červnu snížilo průtok plynovodem Nord Stream 1 na 40 procent kapacity zařízení. Zdůvodnilo to opožděným návratem turbíny z běžné údržby v Kanadě. Západní sankce znemožnily návrat turbíny do ruské kompresorové stanice Portovaja, Kanada pak musela udělit zvláštní výjimku, aby umožnila dodání turbíny do Německa.

Vláda v Berlíně odmítá, že by turbína byla důvodem ke snížení dodávek plynovodem Nord Stream 1. Tvrdí, že se tato turbína měla používat až od září, a viní Moskvu z využívání dodávek plynu jako politické zbraně. Rusko uvádí, že turbína je důležitá pro bezpečný provoz plynovodu.

Ruský prezident Vladimir Putin tento týden řekl, že Rusko stále čeká na dokumenty od výrobce turbíny, firmy Siemens Energy, a neví, v jakém stavu turbína bude, až dorazí. Uvedl také, že ruská plynárenská společnost Gazprom bude brzy posílat na údržbu další turbíny z plynovodu.

Plynovod Nord Stream 1 vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a je hlavní trasou pro vývoz ruského zemního plynu do Evropské unie. Z Německa jsou na Nord Stream 1 navázány plynovody do dalších zemí Evropské unie, včetně České republiky.

Cena plynu pro evropský trh s dodáním v srpnu se dnes v reakci na zprávu o dění kolem turbíny zvyšuje. Před 13:00 SELČ se ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pohybovala pod 164 eur (přes 4000 Kč) za megawatthodinu (MWh), a vykazovala tak růst o více než pět procent. Před rokem plyn v TTF stál zhruba 21 eur/MWh.

reklama