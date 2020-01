Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Valeriy Val / youtube.com Vlak v jižním Rusku nabral hodinové zpoždění poté, co mu do cesty vstoupil velbloud.

Vlak v jižním Rusku nabral hodinové zpoždění poté, co mu do cesty vstoupil velbloud. Před houkající lokomotivou sice utíkal, opustit kolejiště ale odmítl, napsal deník The Moscow Times.

Na ruských sociálních sítích široce sdílené video zachycuje sudokopytníka ve stepní krajině poblíž hranic s Kazachstánem, jak k neradosti strojvůdce netečně cválá po kolejích. Nic na tom nemění ani ohlušující klakson lokomotivy. "Běžel 22 kilometrů v hodině, teď běží 13 kilometrů za hodinu," je slyšet hlas strojvůdce.

Místní železniční společnost Povolžské dráhy uvedla, že případů, kdy divoká či domácí zvířata vběhnou do kolejiště, v poslední době v Astrachaňské oblasti přibývá. "Každý případ v sobě nese potenciální riziko zranění cestujících a posádky lokomotiv," uvedla dceřiná společnost ruského státního dopravce RŽD.

