Rychlý konec uhlí chce většina ministrů, hotovo ale není, říká Jan Rovenský

Petr Blažek 19.3.2021 17:18

Když tady pan Rovenský říká A , tak ať řekne i B. Čím to uhlí do roku 2033 nahradíme.

Nestačí jenom vykřikovat hesla, ale je třeba hledat řešení a to bohužel zatím u nás nevidím.

Nevšiml jsem si, že by nějaký ekologičtí aktivisté nám nastínili nějaký scénář energetického mixu. Bohužel jediné co z jejich dílny v minulosti vypadlo je spalování biomasy což pro záchranu životního prostředí opravdu moc neznamená. Ale elektřinu budeme potřebovat i po roce 2033.

