S rally v lese nad Šternberkem nesouhlasí stovky lidí i Řídeč

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Palickap / Palickap / Wikimedia Commons

Více než šest stovek lidí podepsalo internetovou petici požadující zákaz automobilové rally na lesní cestě vedoucí od trati Ecce Homo k Dalovu u Šternberka na Olomoucku. Závodní auta tam mají vyjet na rychlostní zkoušku v říjnu. Lesní cestu hojně využívají turisté a cyklisté. S automobilovou soutěží nesouhlasí ani nedaleká obec Řídeč. Organizátoři se po vlně kritiky pokusí trasu upravit.

"Vyzýváme orgány státní správy a Lesy ČR, aby nepovolily konání rally závodů přes hodnotné lesní území s výskytem mnoha vzácných druhů zvířat," uvedli organizátoři petice. Starosta Řídeče Jaroslav Míča ČTK řekl, že s konáním Rally Morava minulý týden vyslovilo nesouhlas zastupitelstvo obce, kterému se nezamlouvá kladné stanovisko Lesů ČR k trase závodu. Podle Míči vede přírodním parkem Sovinecko, pro který by automobilová soutěž znamenala velkou ekologickou zátěž. Vyjádření Lesů ČR se ČTK nepodařilo získat.

Trasa je podle Míči navíc i v blízkosti II. ochranného pásma vodního zdroje pro obce obce Řídeč, Komárov a Mladějovice. V případě úniku provozních kapalin ze závodních vozů tak podle starosty může být ohrožena kvalita pitné vody. "Řídeč je především vyhledávanou klidovou oblastí spojenou s pěší turistikou a cykloturistikou. Plánovaná akce by výrazně poškodila veřejný zájem v péči o volně žijící živočichy," stojí v usnesení zastupitelstva.

Zástupce ředitele Rally Morava 2020 Miroslav Frýdecký ČTK řekl, že na startu soutěže se očekává osm desítek posádek. Nepřízeň obyvatel už organizátoři rally zaregistrovali. "Rozhodli jsme, že na základě zmiňované hysterie se pokusíme úsek mezi Dalovem a Šternberkem vést jinak, byť máme řádné povolení k této trase rychlostní zkoušky," uvedl Frýdecký. Chystaná rally podle něj nezpůsobí devastaci lesa a okolní přírody. "To se můžeme bavit o tom, jakou škodu způsobí v lese běžecké nebo cyklistické závody, a jestli by se také neměly zakázat. Je to absurdní," míní.

Zastupitelstvo Řídeče minulý týden schválilo dočasnou uzavírku části silnice v obci ve dnech 10. a 11. října. V sobotu 10. října je plánován druhý den závodů Rally Morava. "Je to příjezdová cesta ke startu," podotkl starosta, podle kterého má po trase závodu projet 70 až 100 automobilů. "Proto jsme se k tomu postavili tímto způsobem. Myslím, že organizátoři mohou využít krajské silnice třetí třídy nad Šternberkem, na kterých je dostatek zatáček," řekl Míča.

Organizátoři rally se podle Frýdeckého budou muset s nečekanou uzavírkou silnice nějak vypořádat. "Bereme to tak, že právě taková rozhodnutí jsou důsledkem rozpoutané lživé kampaně o ničení lesa a internetové petice proti rally. Přitom Řídečí je plánován pouze průjezd, při kterém všichni závodníci dodržují pravidla silničního provozu. Rychlostní zkouška vedla lesem, kterou jeho majitel povolil," dodal.

