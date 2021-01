Safari park se rozloučil s nosorožčí rekordmankou i druhým nosorožcem uhynulým ve Rwandě Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lukáš Pavlačík / Safari Park Dvůr Králové Samice Jessi se narodila ve Dvoře Králové v roce 1984 a postupně se stala jednou z nejdůležitějších chovných samic zoo. "Byla zdaleka nejstarší členkou dvorského chovu. Stala se absolutní rekordmankou v počtu odchovaných mláďat. Těch přivedla na svět osm, poslední se narodilo v roce 2015," uvedl mluvčí zoo Michal Štastný. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V národním parku Akagera ve středoafrické Rwandě na konci loňského roku uhynul druhý z pěti vzácných nosorožců černých, kteří tam byli v červnu 2019 převezeni ze Safari Parku Dvůr Králové nad Labem. Samice Jasmína podlehla zraněním, která utržila v potyčce se slonem. Ve Dvoře Králové také v minulých dnech uhynula matka Jasmíny, šestatřicetiletá Jessi, která na svět přivedla osm mláďat. ČTK to řekl vedoucí mezinárodních projektů dvorské zoo Jan Stejskal. "Příčinu smrti Jasmíny v parku Akagera určil podle ran na těle veterinář a potvrdilo ji i další ohledání místa. Bohužel jde o nehodu, které se nedá v divokém prostředí předejít. Podobné případy jsou známy i z dalších afrických zemí," uvedl Stejskal. Ve Rwandě mají zvířata podpořit populaci nosorožců vyhubenou v minulosti a přinést do ní genetickou pestrost. První uhynulým nosorožcem ve Rwandě byl loni v únoru samec Manny. Důvodem jeho úhynu mohla být porucha trávicího ústrojí. Chovatelé vyloučili, že by byl upytlačen. Zbylí tři nosorožci jsou v pořádku a daří se jim dobře, pohybují se ve volné přírodě. Předloňský transport pěti nosorožců byl dosud největším přesunem nosorožců z Evropy do Afriky. Tři nosorožci byli ze dvorské zoo, další dva ze zoo Flamingo Land ve Velké Británii a z dánské zoo Ree Park Safari. Ve Dvoře Králové se pětice na cestu připravovala od podzimu 2018. Všichni nosorožci přesunutí do Afriky jsou takzvaného východního poddruhu, jehož ve volné přírodě žije odhadem posledních několik set jedinců. Všech pět zvířat bylo darem rwandské vládě. Samice Jessi se narodila ve Dvoře Králové v roce 1984 a postupně se stala jednou z nejdůležitějších chovných samic zoo. "Byla zdaleka nejstarší členkou dvorského chovu. Stala se absolutní rekordmankou v počtu odchovaných mláďat. Těch přivedla na svět osm, poslední se narodilo v roce 2015," uvedl mluvčí zoo Michal Štastný. Kvůli zdravotním obtížím se již nedovedla postavit a zoologové se ji proto rozhodli uspat. "Šlo o zcela neobyčejnou samici, jejíž přínos pro dvorský safari park je obrovský. Dá se také mluvit o její zásadní úloze v záchraně nosorožců černých přímo v Africe," uvedl ředitel safari parku Přemysl Rabas. Matkou Jessi byla samice Jimmi, která byla do Dvora Králové na začátku 70. let přivezena z odchytu v Africe nedaleko keňského národního parku Tsavo. Jessiným prvním mládětem se stal v roce 1991 sameček Jacob a následovalo pět dalších zdravých mláďat. V roce 2012 Jessi bohužel porodila svého sedmého potomka mrtvého a po těžkém porodu měla zdravotní problémy. Dokázala se však vzchopit a na začátku roku 2015 přivedla na svět své osmé mládě, zdravého samečka. Do Afriky se z potomků Jessi vrátil také samec Jamie, který se již v Tanzanii stal otcem sedmi mláďat. Čtyři má s další dvorskou samicí, Deborou, tři se samicemi dovezenými do Tanzanie ze zoo ve Velké Británii. reklama Zdeněk Rychtera tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Od sponzorů získala zoo v Praze zhruba 15 milionů korun Vědci vytvořili další dvě embrya ohrožených nosorožců bílých severních Ostrava hledá ředitele zoologické zahrady

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.