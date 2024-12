Šance české iniciativy o odklad ETS 2 nejsou podle analytiků nyní příliš vysoké

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Šance české iniciativy na odklad nového systému emisních povolenek ETS 2 nejsou v tuto chvíli příliš velké. Jde totiž o jednu z klíčových částí tzv. zelené politiky EU, která má stále podporu velkých států. Myslí si to analytici, které oslovila ČTK. Česká snaha se podle nich bude opírat o podporu primárně středoevropských států, přesvědčit však bude muset státy ze západu.Premiér Petr Fiala (ODS) v pondělí oznámil, že Česká republika bude v EU usilovat o odklad nového systému emisních povolenek ETS 2 minimálně na rok 2028. Podle současných plánů by měl systém, který má obchodování s povolenkami rozšířit například i na silniční dopravu nebo vytápění budov, platit od roku 2027. Česká vláda bude chtít odklad podle Fialy využít k úpravě systému s cílem zajistit silnější ochranu proti prudkému růstu cen energií.

"Snaha Česka je dle mého názoru reálná, ale nyní je pravděpodobnější variantou pokračování příprav a zavedení ETS 2 od roku 2027. Jako hlavní důvod vidím to, že ETS 2 je klíčovým nástrojem ke snižování emisí v rámci balíčku Fit for 55, ke kterému jsme se zavázali v rámci green dealu. Navíc nové povolenky mají stále silnou podporu od důležitých členských států EU – Německa, Francie, celé Skandinávie," uvedl analytik XTB Jiří Tyleček. Takzvaný green deal je Zelená dohoda pro Evropu, ve které si EU dala za cíl snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 procent ve srovnání s rokem 1990.

Určitou šanci budou mít podle Tylečka kroky české vlády za předpokladu, že se plnění klimatických cílů EU stane ekonomicky neúsnosné, což by mohlo změnit názor některých států. "Může dojít ke změně vlády v některé důležité zemi EU, která s plněním dohody přestane," podotkl Tyleček. V současnosti se podle něj bude Česko moci nejspíš opřít o některé země střední a východní Evropy, tedy spíše země, kterou jsou v EU podprůměrné bohaté a jejíž ekonomiky závisí na fosilních zdrojích více než ty na západě.

Skeptičtěji se k českým vyhlídkám staví ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, podle něhož není zásadní přepracování přijatých podmínek příliš reálné. Větší změny podle něj umožní pouze celounijní shoda. "Takovému scénáři ale neodpovídá už jen například složení nové Evropské komise, v níž je řada přesvědčených stoupenců stávající podoby zelené agendy," řekl. Iniciativu české vlády tak vnímá spíše jako předvolební gesto.

V případě, že zůstanou plány na zavedení nového systému emisních povolenek beze změn, hrozí podle analytiků nárůst cen energií pro domácnosti i průmysl, a to nejen tepla a elektřiny, ale také cen pohonných hmot. To by se následně promítlo i do některých oborů, zejména energeticky náročného průmyslu. Před negativními důsledky varovali i dopravci, podle nichž by povolenky na dopravu výrazně zvýšily náklady na provoz, což by se následně promítlo i do jejich cen.

V současnosti emisní povolenky nakupují elektrárny a další průmyslové podniky, které vypouštějí do ovzduší skleníkové plyny, například oxid uhličitý. Jedna povolenka opravňuje podnik vypustit do atmosféry jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentního množství jiného plynu. Státy EU mají výnosy z povolenek využívat na ochranu klimatu. Letošní výnosy z povolenek v ČR budou podle odhadů činit kolem 40 miliard korun.

