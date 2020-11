Sedlákovi pod Milešovkou někdo brutálním způsobem zabil kobylu

Vilém N 30.11.2020 11:49

Kuše zabila, auto přejelo, zbraň postřelila.

Bojíme se podívat do očí pravdě, že to nedělají věci? Ale špatně vychovaní lidé. To bychom si pak museli začít připouštět něco o rozpadu naší společnosti.



Mimochodem.

Zbraně nejsou omezované, ale regulované.

Tichá zbraň může být i "kulová".

Nemyslím, že "smrtnost" mechanických zbraní by byla srovnatelná s "kulovými". Protože při rychlosti projektilu vás musí šípová zasáhnout přesně do orgánu, kdežto kulová vás rozemele hydrostatických šokem. Takže bych předpokládal, že smrtnost (pradvěpodobnost, že dojde ke smrti) u kulových zbraní bude dost vyšší.

Nemyslím, že lze srovnávat přesnost a účinnost pistole a kuše. Bude pistole o FK Brno méně účinná než kuše na 100m? Nebo méně přesná? Který projektil letí déle, který je snáze ovlivnitelný větrem a gravitací?



Trochu mě děsí, že na základě hnusných věcí se hned ozývá křik na regulaci čehokoliv, co domněle vedlo k té ohavnosti. Na základě teroristických útoků v Bataclanu se vzedmula vlna proti legálnímu držení zbraní civilisty. Zemře více lidí na "palnou zbraň" nebo na mozkovou příhodu? Proč má jedno lepší PR, než to druhé.



To co se stalo Pitkovi mě docela zasahuje, protože je to kousek od nás, rád tam kolem chodím na procházky s dětma a obecně, tohle je fakt hrůza. Ale na základě emocí a jednoho zvěrstva chtít hned měnit legislativu? Budete potřebovat ZP na kuši, kterou došlo k zabití koně. ZP na nůž, kterým došlo k jeho zmrzačení? Nebo spíš "pověsíte" to patologické individuum, které je toho schopné?

