Šéfové firem: Nová vláda by měla řešit ceny energií

Šéfové některých jihočeských firem se shodli, že nová česká vláda by měla řešit rostoucí ceny energií i chybějící síly na trhu práce. Podle některých by měl prezident Miloš Zeman postupovat při povolebních jednáních rychle, řekli v neděli ČTK.

"Pro byznys a celou Českou republiku je teď nejdůležitější, aby prezident rychle konal a dodržoval Ústavu," řekl Tomáš Vala, generální ředitel firmy Siko, největšího českého prodejce koupelnového vybavení. Majitel táborské firmy Brisk Mojmír Čapka je rád, že ze Sněmovny téměř vypadli Piráti. "Ti měli ve vztahu k našemu průmyslu extrémnější nápady typu elektromobilita," řekl Čapka. Brisk vyrábí zapalovací svíčky a snímače, jež ovlivňují vstřikování paliva do motoru.

Jako problémy, jež by měla vláda řešit, vidí v sepětí s automobilovým průmyslem zdražování energií a chybějící zaměstnance. "Chtělo by to uvolnit vstup pracovníků ze zahraničí, zejména z Ukrajiny. To je pro nás velmi důležité. Pak je to zdražování energií," řekl Čapka.

Stabilizovat ceny energií by měla vláda i podle ředitele strojírenského podniku Kovosvit ze Sezimova Ústí Pavla Kováře. Rostoucí cena plynu a elektřiny, jak řekl, vyvolává velkou nestabilitu. "A i když to není úplně úkol vlády, ale spíš centrální banky, ukočírovat inflaci a stabilizovat ekonomiku, aby se dalo plánovat," řekl Kovář.

Jako pravicový volič vítá volební výsledek Miloslav Kamiš, jednatel firmy Viscofan CZ , která v Českých Budějovicích vyrábí umělá střívka pro potravinářský průmysl. "Vidím to jako změnu a doufám, že přinese nové morální nastavení a principy do všeho fungování," řekl. Za úkoly pro novou vládu označil Green Deal, nastavení státního rozpočtu, snížení úřední zátěže i chybějící pracovníky na trhu.

Podporu větších agrárních podniků si od koalic Spolu a PirSTAN přeje majitel firmy Rhea holding Josef Kolář. "Byl bych rád, aby se dokázaly podívat na zemědělství i z jiného pohledu než tak, jak ho zatím prezentovaly. To znamená, aby neopomíjely větší zemědělské subjekty, které z nezanedbatelné míry produkují potraviny, starají se o krajinu. Aby ze slovníku vypadla slova zemědělský oligarcha, agrobaron a aby nás při plánování zemědělské politiky nehodily přes palubu, protože snadné to nemáme nikdo," řekl majitel holdingu, který v Čechách, na Moravě a Slovensku obhospodařuje 21.000 hektarů.

