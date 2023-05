Sekci ochrany klimatu MŽP řídí expert na energeticky úsporné stavebnictví Holub

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Vítková / Zdeňka Vítková / Ekolist.cz Sídlo MŽP v Praze - Vršovicích.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vrchním ředitelem sekce ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí byl jmenován Petr Holub, který založil poradenskou společnost Budovy 21 a byl ředitelem Šance pro budovy, profesního svazu energeticky úsporného stavebnictví. Ministr životního prostředí a místopředseda lidovců Petr Hladík má také dva nové poradce, a to Martina Sedláka ze Svazu moderní energetiky a někdejšího kolegu na pozici náměstka brněnského primátora Martina Andera. Bývalý člen vedení Strany zelených nyní působí v Nadaci Partnerství, kde se věnuje rozvoji projektů adaptací na klimatickou změnu.

Holub byl jmenován do funkce vrchního ředitele koncem dubna. V minulosti pracoval na ministerstvu jako poradce ministrů a ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy. Řadu let také vedl v Hnutí Duha programy udržitelné energetiky nebo v organizaci SEVEn pomáhal městům v jejich zapojení do Paktu primátorů a starostů. Pro Evropskou komisi jako poradce navrhoval nastavení rámce pro energetické úspory na Ukrajině.

Sedlák působí jako programový ředitel Svazu moderní energetiky, který zastřešuje asociace z oblasti obnovitelných zdrojů energie, akumulace energie, chytrých sítí, energetických služeb a kogenerace. Od loňska spolupracuje s ministerstvem práce a sociálních věcí na řešení energetické chudoby. V roce 2012 spoluzaložil Alianci pro energetickou soběstačnost, která je nezávislým sdružením komentujícím vývoj české i evropské energetiky.

Hladík po svém uvedení do funkce 10. března uvedl, že považuje za zásadní mimo jiné pomoci obcím a městům s aplikací komunitní energetiky. Ministerstvo připravuje rozšíření podmínek dotačního programu na podporu energetických úspor Nová zelená úsporám, spravuje a rozšiřuje program Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti a spustilo také novou vlnu takzvaných kotlíkových dotací,

reklama