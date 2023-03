Sever Číny postihla písečná bouře, snížila viditelnost, znečistila ovzduší

Písečné bouře jsou v březnu a v dubnu na severu Číny poměrně časté, a to kvůli blízkosti rozlehlé pouště Gobi. Svůj podíl na tom má i odlesňování a eroze napříč severní Čínou, uvedla agentura Reuters.

Thick and yellow air due to a sandstorm in Jilin, northeastern China today. pic.twitter.com/Gu41cDBVw4