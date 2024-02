Seznam Zprávy: Námitky proti NP Křivoklátsko po Lesích ČR stáhly Vojenské lesy

Jarek Schindler 2.2.2024 18:07 Reaguje na Slavomil Vinkler

Řekl bych, že NP má jasně daná pravidla. Takže co tam chcete zohledňovat? To se potom NP namusí vůbec vyhlašovat. Ušetříme. No a pokud by opravdu někdo sliboval nějaká zohlednění, tak to bude platit pouze do vyhlášení NP. Potom s tím už nikdo nic nenadělá. Jinak u Lčr je to jasné. Přišel příkaz z hůry. No a tomu správný loajální služebníček neodporuje.

Odpovědět