Síkela: Solidarita v energetické nezávislosti na Rusku je pro Česko klíčová

Pavel Hanzl 31.5.2022 17:36 Reaguje na Zan K.

To je dost nápor na čecháčkovskou náturu. Nikomu zásadně nepomáhat, ať se stará každý o sebe, ale vyžadovat maximální opatěru, když jsem v problémech. Když si vlastní blbostí způsobím problémy, tak mohutně bečím, že "nás všichni zradili, nikdo nám nepomohl". kdysi dávno se tomu říkalo mnichovanství.



Dnes se chováme jako dospělý národ, který dokáže skutečně účinně pomoci. Je to dáno konečně po dlouhé době solidní vládou.

Nedovedu si představit, co by tu vyváděla hrabišova mafie, Okamura nebo komunisti. To by byl proti nám i Orbán king.

