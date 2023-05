Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Šumavský sportovní areál Ski&Bike Špičák, který zahajuje v sobotu letní sezonu, nabídne bikerům na horských kolech šest tratí s celkovou délkou osm kilometrů. Nová 1,5kilometrová trasa má nízkou obtížnost a je vhodná hlavně pro začátečníky a rodiny s dětmi. Do úpravy bikeparku na sjezdovkách dal největší horský areál v Plzeňském kraji několik milionů korun. V sobotu 6. května se přímo u nástupu na lanovku otevře nová horská restaurace U lanovky pro 250 hostů včetně venkovní terasy, řekl ČTK ředitel areálu Vladimír Kasík.

Provozní doba lanové dráhy bude od 6. až 31. května od 10:00 do 16:00. "Až do půlky června se musí areál podřídit ochraně zdejší přírody. Může mít tak pro veřejnost otevřeno jen o víkendech a státních svátcích," řekl mluvčí. Každodenní letní provoz pak potrvá jako každoročně od 15. června do 15. září, potom do konce října opět jen o víkendech a svátcích.

Letošní letní sezona začne o šest týdnů dříve než loni. "Úvodní tři dny prodlouženého májového víkendu mohou návštěvníci Ski&Bike Špičák využít lanovku na vrchol Špičáku k rozhledně a zpět. Dále všechny trasy bikeparku včetně půjčovny kol a dalšího vybavení i bikovou školu Gravity academy," řekl mluvčí areálu Karel Samec. Nejdelší ze šesti tratí je Black Friday z vrcholu k lanovce v délce 2300 metrů, závodní Struggle má délku 1100 metrů a vede také z vrcholu k lanovce, Air Stone s 350 metry má vyšší a střední obtížnost a dále je tam nová lehká trať, která se bude během sezony postupně prodlužovat a navazuje na další tratě; kromě začátečníků a rodin s dětmi si ji mohou užít i zkušení cyklisté. Další úseky jsou v lese, přejezdy mezi tratěmi, skoková sekce Jump park a Skill centrum včetně místa pro učení základní dovedností, dodal Samec.

