Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Společnost Skládka Elzet nemusí platit pokutu za zavezení bývalého areálu cihelny Blato u Mikulovic na Pardubicku stavebním odpadem. Rozhodování o sankci trvalo tak dlouho, až uplynula promlčecí lhůta. Cenná přírodním lokalita byla zničena bez následků pro viníka. Vypynulo to z vyjádření ministerstva životního prostředí.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) firmě v roce 2016 uložila pokutu 1,5 milionu korun. Společnosti ji sice zaplatila, soud však sankci zrušil a vrátil k novému projednání. Inspekce zohlednila připomínky správního soudu a vydala v červenci 2020 nové rozhodnutí o uložení pokuty za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny, tentokrát ve výši 1,4 milionu korun. Společnost se odvolala, věc byla předána k rozhodnutí odvolacímu orgánu, kterým je ministerstvo životního prostředí, a to pokutu potvrdilo. Firma se znovu obrátila na soud a ten pokutu opět zrušil.

"Poté, co Městský soud v Praze svým rozsudkem z 22. prosince 2022 opětovně zrušil rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které potvrzovalo pokutu uloženou Českou inspekcí životního prostředí, a věc vrátil k novému projednání, ministerstvu nezbylo, než rozhodnutí inspekce zrušit a řízení zastavit. Uplynutím doby totiž zanikla odpovědnost společnosti za deliktní jednání," odpověděla na dotaz ČTK mluvčí ministerstva Lucie Ješátková. Podle právní úpravy platné v době provinění bylo možné uložit pokutu nejpozději do tří let od protiprávního jednání.

Firma Skládka Elzet dostala v minulosti i další pokutu za porušení zákona o odpadech a zákona o ochraně přírody a krajiny. Inspekce řízení v květnu 2020 zastavila, protože odpovědnost za oba přestupky kvůli promlčení zanikla.

V lokalitě se v minulosti vyskytovalo šest zvláště chráněných živočišných druhů. ČIŽP se skládkou Blato zabývala už mnohokrát. Před lety stál jednatel firmy Luděk Zahradník kvůli obžalobě z vyhubení tří druhů chráněných živočichů i před soudem, po několika odvoláních ho soud v roce 2009 obvinění zprostil.

Zahradník od konce 90. let s povolením úřadů zavážel bývalý hliník cihelny Blato stavebním odpadem. Později, když byly v místě objeveny vzácné druhy živočichů a zavážení bylo omezeno, na tuto činnost potřeboval výjimku ministerstva životního prostředí z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. I když ji dvakrát získal, pokaždé byl proti ní podán rozklad a nikdy nenabyla právní moci. Přírodní lokalitu později také z velké části zničila stavba státní silnice I/37.

reklama