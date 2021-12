Skladované dřevo se může z Vlárského průsmyku odvézt jen výjimečně

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Bohumil Jagoš / AOPK ČR Skládka bukového dřeva ve Vlárském průsmyku.

Bukové lesy ve Vlárském průsmyku v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty jsou domovem kriticky ohroženého a evropsky významného tesaříka alpského. Pravidla hospodaření v této evropsky významné lokalitě stanoví, že vytěžené dřevo je potřeba neprodleně odvézt z lesa. Pokud by zůstalo na skládkách i v době, kdy jsou dospělí brouci aktivní, samice by kladly vajíčka přednostně sem. A právě to se letos ve Vlárském průsmyku stalo, jak ukázal v létě terénní průzkum. Informuje o tom Agentura ochrany přírody a krajiny.Odvozem dřeva by byla zdejší populace tesaříka alpského oslabována a poškozována. Předběžným opatřením byl proto v červenci odvoz dřeva ze všech skládek v oblasti zakázán, včera AOPK ČR vydala rozhodnutí, kterým je přesně definováno, jaká dřevní hmota a v jakém množství musí být ve Vlárském průsmyku ponechána, a to až do stádia úplného rozpadu.

„Larvy tesaříka alpského se vyvíjejí několik let, čímž dochází ke kontinuálnímu překryvu jednotlivých generací. V pokročilejším stadiu rozkladu pak začínají dřevní hmotu osidlovat další vzácné druhy živočichů,“ vysvětluje Tomáš Vondrejc z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jan Miklín / Jan Miklín / Biologické centrum AV ČR Tesařík alpský.

Část skládek však bude muset být vyklizena, aby nedošlo k zablokování běžného hospodaření v porostech Vlárského průsmyku. „Tato dřevní hmota bude po konzultaci s pracovníky Správy CHKO Bílé Karpaty uložena na vhodné náhradní lokalitě. Tím bude zajištěna maximální ochrana všech stávajících vývojových stádií tesaříka alpského, a zároveň dojde k vytvoření vhodných podmínek pro vývoj budoucích generací,“ doplňuje Vondrejc.

Tesařík alpský je v podmínkách ČR vázán především na buk, ale v nížinné populaci vyskytující se v lužních lesích na jižní Moravě je potvrzen i z celé řady dalších listnatých dřevin. Potřebuje listnaté porosty s dostatkem mrtvého dřeva, o které je kvůli intenzivní lesnické činnosti a změnám v druhové skladbě našich lesů nouze. Nyní se vyskytuje pouze v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, CHKO Bílé Karpaty, EVL Chřiby a v lužních lesích jižní Moravy (Soutok, Tvrdonicko).

„Těžit a odvážet dřevo lze z Vlárského průsmyku bez problémů několik měsíců v roce. Věříme, že v budoucích letech bude dřevo po zimní těžbě odvezeno v souladu s nastavenými pravidly včas a AOPK ČR nebude muset opakovaně přistoupit k podobnému opatření jako letos,“ uzavírá Tomáš Vondrejc.

