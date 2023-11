Zákon o obnově přírody přežil klíčové hlasování ve výboru europarlamentu a je krok od schválení

Slavomil Vinkler 29.11.2023 16:57 Reaguje na Miroslav Vinkler

No ba, ale dříve se to označovalo Vědeckotechnická revoluce. No a obojí dopadlo stejně.

To mi připomíná heslo, že kapitalismus je třeba dohnat, ale ne předehnat, aby nebyla vidět holá p.

