Jde to! Jak zemědělec ke kompostu přišel

pavel peregrin 28.11.2023 07:09

Kompost je samozřejmě pro půdu dobrý, o tom není pochyb. Je spíš otázkou, když si propočítají celkové náklady na jeho výrobu, jak to vychází, ale to je druhá věc. No a co se regenerativního zemědělství týká- tyto trendy se u nás, byť ne přímo regenerativní, objevovaly již počátkem 90. let a razilo se heslo, pryč s orbou, jedině minimalizace zpracování půdy, to jediné je pro půdu správné a podpoří bohatý mikrobiální a jiný život.

Jenže ouha, po pár letech se na mnoha podnicích, které se vydaly touto cestou, začalo ukazovat, že to zdaleka takový zázrak není a problémy kupodivu začaly převažovat nad pozitivy.

Proč? Protože je to jako se vším- nekritické, plošné a obdivné přejímání nových postupů nemusí a také nevede vždy k vysněnému cíli. Oni ti pánové, kteří se tuto technologii k nám masově snažili implementovat, jaksi zapomněli, že s touto technologií by k nám museli přenést i půdy a podnebí těch států, kde to jde lépe.

I u nás existují oblasti a půdy, kde regenerativní zemědělství může více či trochu méně prosperovat, ale pak existují půdy a oblasti, kde s takovýmto přístupem by přišli brzo na buben, obzvláště v nynější době, kdy ceny komodit vytrvale stagnují, ale ceny vstupů jdou neustále nahoru.

Protože regenerativní zemědělství nepřináší jen samá pozitiva, ale také nevyřešené otázky fytopatologické, ač se o tom nemluví a dále, jak jsem již uvedl, ne pro každou půdu je vhodné.

