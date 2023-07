Kvete to, hučí to

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Biopás v pražské Vinoři.

Je začátek června, do žní daleko. A tak má agronom Jakub Vevera dost času na to zavést na své pole exkurzi. Až do pasu mu sahají různé trávy a luční byliny, které byste na poli nečekali. Jsou tu krásně kvetoucí vičence, slézy, jetel, občas zahlédnete mrkev obecnou nebo svazenku. Stačí pár kroků hustým porostem a vidíte čmeláky, včely, motýli a další hmyz. Vevera si při výkladu mimoděk namotá stéblo trávy na prst a trpělivě odpovídá účastníkům exkurze na dotazy, k čemu je dobré mít na kraji pole travní a bylinný pás a jaká je s tím práce.Praha je velkoměsto, ale ve svých okrajových částech má až venkovský charakter. A pole. Třeba v pražské Vinoři. Právě zde na polích, která má propachtovaná místní zemědělská společnost Vin Agro, se konala exkurze v rámci semináře pro zemědělce o výhodách a nevýhodách tzv. biopásů. Jejím účelem bylo ukázat, jak vypadá pole, u kterého se zemědělec vzdá části výnosů a místo pšenice pěstuje kvetoucí nektarodárné rostliny.

První biopás podél okraje celého pole vznikl na místních polích v roce 2018. Není to žádná raketová věda. Tady ve Vinoři je to pás po obvodu pole široký přesně na dvě šířky sekačky, kde se vyseje směs trav a bylin.

Kvete to. Na snímku vičenec.

Proč biopás?

Přírodovědci na biopásech oceňují nejvíce přínos pro hmyz, hlavní motivace pro jednatele zemědělské společnosti Vin Agro Petra Řebíčka byla ale zcela prozaická. Pruh podél pole měl předejít konfliktům s místními lidmi. Místní polnosti jsou totiž specifické tím, že skoro každé pole sousedí s obytnou zástavbou a skoro každé pole je v dochozí vzdálenosti od rodinných domů.

A zájmy zemědělců, kteří potřebují krajinu využívat hospodářsky, a zájmy místních, kteří si krajinu nárokují pro rekreaci, se úplně nepotkávají.

„Během žní vadí lidem prach. Jinde jedou kombajny celou noc, my s polními pracemi končíme do 22 hodiny, jinak na nás lidé volají policii za rušení nočního klidu. Všude samý pejskař,“ líčí trampoty pražského zemědělčení Petr Řebíček.

„Chtěli jsme biopásy hlavně jako jakousi nárazníkovou zónu mezi námi a lidmi,“ vzpomíná na původní motivaci Řebíček. Ale také si je vědom toho, že biopásy jsou v české krajině žádoucí i z dalších důvodů. Oproti druhově fádnímu poli zvyšují biodiverzitu. A jsou cenným zdrojem potravy pro hmyz. Když jsou dobře vedené, nabízí potravu hmyzu i v době, kdy jinde v krajině již žádné květy nejsou.

A pro tuto žádoucí službu je možné, aby si zemědělec, který se rozhodne snížit své výnosy a komplikovat si život vícepracemi na polích i související administrativou, řekl státu o dotaci z prostředků Programu rozvoje venkova.

Bzučí to. Na snímku ukrytý patrně čmelák.

Tady ale Vin Agro narazilo. Pole se totiž nachází v Praze, a Praha není z pohledu EU chudý region. A tak víceletou dotaci na vysetí a údržbu biopásů Vin Agro nedostalo.

Hlavní město má naštěstí svůj vlastní dotační program určený na projekty ochrany životního prostředí. Zde Vin Agro uspělo, ale oproti zemědělské dotaci je pražská dotace na jeden či dva roky, a Vin Agro musí žádat opakovaně – bez záruky, že příště opět uspěje. Ale díky této podpoře jsou i dnes v polích okolo Vinoře na 40 hektarech pestré biopásy.

Příležitost pro entomology

A vinořských biopásů se také chytili vědci z České zemědělské univerzity. Pro ně je osvícený zemědělec, ochotný lopotit se s biopásy, ideální partner pro aplikovaný výzkum, jak biopásy v krajině fungují.

Vědcům se s Vin Agrem podařilo dohodnout, že se část biopásu oseje různě namíchanými směsmi bylin a rostlin. Pro badatele je totiž užitečné vědět, jak které složení biopásu funguje. Může z toho pak vzejít doporučení pro optimální směs semen.

Pro zemědělce to však znamená, že místo, aby secí stroj jednou plynule obkroužil pole a bylo hotovo, tak celý den spolu s vědci míchá složení směsi semen a podle pokynů popojíždí sem a tam a seje tak, aby části biopásu s různou druhovou skladbou byly na přesně vymezených a stejně velkých plochách.

Biopás, v pozadí pole s ječmenem.

„Umožňuje nám to zkoumat celou řadu věcí. Hlavní ale je přijít na to, jak by šlo vrátit biodiverzitu do krajiny bez velkých útrap zemědělců,“ líčí entomolog Michal Knapp z Katedry ekologie Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Spolu se zemědělci tak zjišťují, jaké jsou vhodné směsi, jaké jsou optimální postupy údržby biopásu, na jakých plochách mají smysl pro biodiverzitu i pro zemědělce.

Dobrá vlastnost biopásů je, že je u nich vcelku jedno, jestli je zemědělec založí na jaře, nebo na podzim. „Tohle si může zemědělec rozhodnout podle svých aktuálních možností, ale i podle počasí,“ říká Knapp.

Výzkumný záměr je zatím v běhu, ale něco už vědci zjistili. „Už rok po založení biopásu bylo zřetelné, že se v půdě biopásu daří žížalám,“ říká Knapp.

A je jasné, že biopásy nelze nechat bez péče. „To by se rozjela sukcese, a to na poli nechceme,“ říká Knapp. Z pohledu vědců bylo ideální zapojení pastvy, ale to je organizačně náročné. „Nám by ani by nevadilo vjíždění techniky do biopásů, zvýšilo by to heterogenitu prostředí. Ale to je pohled ekologů a Státní zemědělský intervenční fond na to zatím hledí jinak,“ konstatuje Knapp.

Biopás můžete založit na jaře, nebo na podzim.

A čistě z pohledu přírodovědců, biopásy nejsou pro biodiverzitu univerzální řešení. V krajině bude potřeba pracovat i s jinými prvky jako jsou remízky apod. Biopásy totiž nabízejí hmyzu potravu, ale už tolik ne úkryt. „Není v nich mrtvé dřevo či plošky holé půdy,“ vysvětluje Michal Knapp.

Mezi vědci se proto diskutuje, jestli biopásy opravdu biodiverzitu podporují, nebo hmyz jen stahují na konkrétní místo z širšího okolí, ale celkové početnosti hmyzu na úrovni krajiny díky nim nerostou. Každopádně zatím převládá přesvědčení, že biopásy mají smysl – jako součást z širší palety nástrojů ozdravení zemědělské krajiny.

Dobrý pocit

Při exkurzi je z rozhovorů mezi vědci, jednatelem Vin Agra Petrem Řebíčkem a podnikovým agronomem Jakubem Veverou zřejmé, že zájem vrátit části zemědělské krajiny prostor pro biodiverzitu je společný – byť motivace jsou odlišné.

Je vcelku snadné pochopit nadšení z biopásu plného různých květů a hmyzu u entomologa. Je na místě položit si otázku, co z toho má agronom.

„Hlavně je to víc práce v LPISu,“ říká lakonicky Jakub Vevera. LPIS je systém, do kterého zemědělci hlásí, jak se využívá ta která část zemědělské půdy. Na tuto evidenci jsou navázané dotace a také kontroly. Mít v pořádku evidenci polností v LPISu je nezbytností pro každého zemědělce. A vyčlenit z nějakého pole kus biopásu je prostě nutně administrativa navíc.

Jeden pruh biopásu (přesně na šířku sekačky) je posekaný, jeden pruh je ponechaný.

Kromě toho je také jisté, že na zemědělce přijde kontrola, zvlášť když na biopásy čerpá dotace. A z debaty na semináři vyplynulo, že někdy může zemědělec o dotaci přijít raz dva. Do vysetých biopásů je například zakázané vjíždět technikou. Jenže kromě zemědělců krajinu užívají i jiní lidé, například lesníci či myslivci. Ale kontrola neřeší, kdo koleje v biopásu vyjel, jestli traktor zemědělce, nebo lesníka nebo terénní vůz myslivce.

Vin Agro má i zkušenost s plochami, kde biopásy vyseli, ale seznali, že si ukousli příliš velký koláč a část ploch zase vrátili na produkční. „Na zrušených biopásech zůstalo v půdě hodně semen, takže v následně vyseté kultuře bylo hodně jetelů,“ zmiňuje Vevera zkušenost se zrušeným biopásem. Je tedy dobré si výměru biopásů a jejich umístění dobře rozmyslet, aby se pak zemědělec nemusel prát s „plevelem“.

Časté jsou podle něho mezi zemědělci obavy, že biopásy budou rájem hrabošů a projeví se to na úrodě. „U nás ale nic, hraboši zmizeli. Asi jim zapršelo do období, kdy měli mláďata?“ hádá Vevera s tím, že biopásy jsou hned vedle pole s ječmenem. „Pole je čisté, ječmen má hezkou barvu, nic mu není,“ ukazuje do pole Vevera.

Můžu si koupnout? Během exkurze se jeden účastník dovolil, zda se může podívat na půdu.

Mít na okraji pole biopásy má ale i své nepraktické stránky. „Biopás láká lidi k tomu, aby do něj vyváželi bioodpad ze svých zahrad,“ říká Vevera. Vadí to něčemu? Vadí. „Biopás se nedá posekat, ani pohrabat,“ říká Vevera. Bioodpad na pole prostě nepatří.

Nad lidmi, co chodí biopásem na procházku se svým psem či tudy jezdí na koni, někdy i na motorce, jen krčí rameny. „Prostě to pokorně trpíme. Co s tím zmůžeme…,“ říká Vevera.

Biopás se musí ve správnou chvíli posekat. Vin Agro to dělá tak, že nejprve poseká jednu polovinu, a druhou poseče, až když ta první doroste. Je s tím sice víc práce, technika musí vyjet víckrát, ale kvůli hmyzu je to nezbytné. Nedává totiž valný smysl hmyz nalákat na hostinu z květů, a během jednoho dne všechno pokosit.

Něco tu žije.

Když by měl agronom Jakub Vevera shrnout dosavadní zkušenosti s biopásy, pak zmiňuje, že je kolem nich pro zemědělce víc práce.

„Nepříjemné to je v době, kdy je potřeba dělat jiné polní práce, když jsou žně,“ uznává Vevera. „A je potřeba mít trpělivost s lidmi. A velkou trpělivost s výzkumníky,“ směje se Vevera.

A co z toho Vevera jako agronom má? Malou chvíli hledá správná slova. „Asi dobrý pocit,“ říká při pohledu na biopás. „Kvete to, hučí to...“

