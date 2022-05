Sklenáři musí kvůli situaci s plynem počítat i s energetickou přirážkou za sklo

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

S energetickou přirážkou, která je aktuálně 4,5 koruny na kilogram skla, musí nyní počítat sklenářská firma JK Sklo z Třeboně. Společnost, jež dodává hlavně pro bytové, kancelářské a obchodní prostory, má zatím zakázek dost. Daří se jí promítat do cen i to, že za poslední rok a půl jí dodavatel zdražil třikrát. ČTK to řekl majitel firmy Josef Kohout.

JK Sklo má sedm zaměstnanců, z toho jsou čtyři montážníci. Ročně nakoupí sklo za pět až šest milionů korun. Dodavatel zdražil sklo již třikrát za rok a půl, vždy o osm až deset procent. Další zdražování avizoval Kohoutovi od prvního června. "Teď do toho vstoupila kvůli plynu i energetická přirážka, kterou zavedli prvovýrobci skla. Řídí se podle ceny na burze, teď byla čtyři padesát na kilogram skla, od 11. května bude dvě koruny. Pokud děláme pro firmy, které zasklívají balkony, a berou najednou dvě tři tuny, tak čtyři padesát je v ceně už poměrně znát," řekl Kohout.

Práce má firma, jež existuje 12 let, zatím dost. Mezi zajímavé zakázky řadí majitel sklo pro pražské nákupní centrum Myslbek, pro budějovickou restauraci HochŠpalíček nebo pro církevní budovu v Nových Hradech. Všechny zakázky jsou na míru, v drtivé většině atypické věci. Loni měla firma obrat kolem 14 milionů Kč. "Velký díl v obratu dělá kování, někde je ho víc. Dám příklad: sprchový kout dělá materiálově třetina sklo, dvě třetiny kování," řekl 55letý Kohout.

Společnost minulý týden jako jedna z 15 získala cenu českých spotřebitelů Spokojený zákazník v Jihočeském kraji. Ocenění získala firma již podruhé za několik let. Poslední roky tvoří většinu práce sklo v bytové zástavbě. Ani při dvouleté pandemii jí zakázek neubylo, spíš naopak. Často to byly developerské projekty.

Firma dodává, zaměřuje, zpracovává i montuje sklo hlavně na ose České Budějovice - Praha. Nabízí celoskleněné dveře, sprchové kouty, vanové stěny a zástěny, skleněné zábradlí, prosklené kanceláře a stěny, zrcadla na míru nebo skleněné obklady kuchyňských linek. Dodává skla pro truhláře, zámečníky, stavební firmy a architekty. Podle Kohouta, který říká o sklu, že je to konkrétní a krásný materiál, jsou zákazníci čím dál náročnější. "Malý příklad. Teď jsme koupili laserové zaměřování. Kluci přišli k zákazníkovi, začali zaměřovat a on říká: konečně někdo s pořádným vybavením," řekl Kohout.

