Sklizeň ovoce loni klesla o 26 procent, jablek bylo nejméně od roku 2011

Foto | Pierpaolo Riondato / Pierpaolo Riondato / Unsplah

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Sklizeň ovoce v České republice loni meziročně klesla o 26 procent na podprůměrných 121 946 tun. Byla to nejnižší úroda od roku 2017, tedy za posledních šest let. Výrazný meziroční propad o 27 procent byl u jabloní, jejichž úroda 100 604 tun byla nejnižší za posledních 12 let. Velké poklesy byly u meruněk, broskví, švestek a višní. Vyplývá to z bilance sklizně, kterou zveřejnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

"Loňský rok nepřál peckovinám. Mrazy významně poškodily výsadby meruněk a také broskví, jejichž pěstování v Česku končí. Úrodu švestek zejména srazilo vlhké a studené počasí v době květu," komentoval sklizeň na dnešních Ovocnářských dnech v Hradci Králové předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Proti průměru sklizní předchozích pěti let byla loňská úroda nižší o 18 procent.

Zhruba z poloviny se na poklesu sklizně v porovnání s dlouhodobým průměrem podle Ludvíka odrazilo meziroční snížení ploch sadů o více než osm procent na 11 206 hektarů. Představovalo to úbytek milionu stromů a keřů. Sadaři ke kácení přistoupili kvůli nízkým výkupním cenám ovoce a dlouhodobé ztrátovosti pěstování.

Kácení sadů se výrazně podepsalo na snížení sklizně jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. V porovnání s pětiletým průměrem úroda jablek klesla o 18 procent. Přes loňskou zimu sadaři vykáceli 11 procent jabloňových sadů a jejich výměru snížili na 5229 hektarů. Podle ovocnářů to představuje výpadek sklizně asi 10 000 tun. Předloni se v Česku sklidilo nadprůměrných více než 138 000 tun jablek.

"Na poklesu sklizně jabloní se podepsalo i chladné jarní počasí, které způsobilo poškození malých plůdků a následný silnější propad zejména u skupiny odrůd Jonagold a RedDelicious," doplnila mluvčí ÚKZÚZ Ivana Kršková. V některých oblastech jabloňové sady poničily kroupy a negativně se projevilo i delší období suchého a velmi teplého počasí.

Úroda meruněk loni meziročně klesla o 60 procent na 682 tun, u broskví se propadla o 50 procent na 166 tun. Švestky, které v minulých letech dávaly pravidelně velmi dobré úrody, loni propadly o 48 procent na 5354 tun. "Slivoně zaznamenaly velké výpadky zejména na Moravě," uvedla Kršková. Nižší byly loni i úrody třešní a rybízu.

Z hlavních druhů ovoce zaznamenaly nárůst sklizně jen hrušně, a to o 29 procent na 9530 tun. Šlo o druhou nejvyšší sklizeň v novodobé historii po roce 2015, kdy se hrušek sklidilo 10 000 tun. "Hrušky byly výjimkou, rok pro ně byl daleko příznivější z hlediska chorob a škůdců, měly velmi dobrou květní násadu a i starší výsadby daly kvalitní úrodu," řekl Ludvík.

Na ceny ovoce v obchodech nemá výše úrody u českých sadařů zásadní vliv. Česká republika je v produkci čerstvého ovoce soběstačná jen z 30 až 40 procent, takže ceny ovoce na pultech obchodů se řídí vývojem trhu a cen v Evropě.

Roční hodnota ovoce sklizeného českými sadaři se pohybuje kolem 1,6 miliardy korun.

Vývoj sklizně ovoce v produkčních sadech v letech 2011 až 2023:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 jablka 79.134 117.897 120.602 130.902 155.640 126.434 101.844 hrušky 3103 5774 7437 3758 10.002 6643 4043 třešně 1519 1323 1590 2030 2306 2706 1925 višně 5825 4340 5486 5227 5847 5190 4141 meruňky 2440 904 3556 1871 2210 662 811 broskve 1839 1465 1888 893 1282 268 428 švestky 5741 3950 6536 5750 8742 6378 4319 angrešt 0,02 0,6 0,7 1,64 2,11 1,31 1,63 rybíz 1630 2524 2095 2005 2385 1767 1746 maliny, ostružiny 20 28 14 25 46 51 50,1 celkem 101.249 138.205 149.205 152.464 188.462 150.100 119.310

2018 2019 2020 2021 2022 2023 jablka 144.888 102.847 117.801 110.006 138.150 100.604 hrušky 7120 6277 5763 7404 7404 9530 třešně 2659 2169 894 1302 1484 1452 višně 6774 5802 5730 5011 4517 3207 meruňky 1926 2109 471 1856 1704 682 broskve 959 448 433 366 336 166 švestky 11.518 9131 8963 6784 10.343 5354 angrešt 1,57 1,12 2 2 1 1 rybíz 1851 963 1223 1022 973 820 maliny, ostružiny 125,7 164 94 115 116 132 celkem 177.821 129.911 141.375 133.867 165.028 121.946

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

reklama