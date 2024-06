Školáci v Olomouci odevzdali do sběru bezmála 4500 mobilních telefonů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Téměř 4500 starých mobilních telefonů odevzdali v dubnu do sběru žáci základních škol v Olomouci. Do sběrové akce Odlož mobil ve škole, kterou uspořádal odbor městské zeleně a odpadového hospodářství magistrátu ve spolupráci s kolektivním systémem Asekol, se zapojily bezmála dvě desítky vzdělávacích institucí. Vysloužilé mobilní telefony, z nichž nejstarší byly vyrobeny před více než 30 lety, čeká recyklace, sdělil primátorův náměstek Otakar Štěpán Bačák (spOLečně)."Celkový počet vybraných přístrojů nás v tom nejlepším slova smyslu šokoval. Chtěli jsme zejména upozornit na správné způsoby sběru a následnou recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení, která stále řada lidí nevědomky nesprávně odhazuje do směsného komunálního odpadu," uvedl Bačák. Počty vybraných telefonů byly přepočítány jako průměr na jednoho žáka školy. Nejúspěšnější byla ZŠ Čajkovského, kam každý ze 150 žáků přinesl v přepočtu více než 2,5 starého mobilu. Školy si mezi sebe rozdělí odměny 40 000 korun. Dalších 10 000 korun získá ZŠ Heyrovského, jejíž žáci vysbírali nejvyšší počet telefonů ze všech zapojených škol. Odevzdali celkem 596 starých přístrojů. Tři nejaktivnější žáci obdrželi značkový mobilní telefon a bezdrátová sluchátka.

Odevzdané mobilní telefony čeká odborná recyklace či využití na náhradní díly. Mnoho surovin z recyklovaných přístrojů se tak vrátí zpět do oběhu. "Potvrdilo se, že lidé často staré mobilní telefony schraňují i několik let. V českých domácnostech jsou stále podle hrubých odhadů miliony nefunkčních přístrojů. Mezi telefony se objevily i přístroje, které se téměř 30 let nevyrábějí, nebo modely, které ve své době vydržely na příjmu bez nutnosti nabíjení i několik dní, což je z dnešního pohledu neuvěřitelné," podotkl regionální zástupce společnosti Asekol pro Olomoucký kraj Viktor Hýbl.

