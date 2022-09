Slovenská firma ukázala na veletrhu v Brně svůj první autobus na vodík

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Slovenská firma Mobility&innovation production představila na brněnském veletrhu Future Mobility prototyp prvního slovenského autobusu na vodík. Jde o vozidlo, které konstruktéři sestavili z dílů a technologií z celého světa a z karoserie vlastní konstrukce. Zatím výrobek prezentovali a jezdili s ním v testovacím provozu a nyní čekají, jaká bude poptávka, a připravují se na sériovou výrobu. ČTK to řekli hlavní konstruktér Michal Choma a chemický inženýr Pavel Čulík.

O výrobu vozidel na vodík, nejen autobusů, ale také vlaků či nákladních aut usiluje více výrobců po světě a řada prototypů už jezdí. Slováci postavili autobus, které v sobě má jak nádrž na vodík, tak vodíkový palivový článek a také baterii, kterou je možné dobíjet z veřejné elektrické sítě. Jeho provoz je tak flexibilní. "Na plnou nádrž vodíku ujede zhruba 350 kilometrů a na baterii může ujet 100 kilometrů, pokud by bylo potřeba vypnout vodíkový systém. Například v tunelu či podzemních garážích," řekl Choma.

Výhody proti naftovému motoru jsou podle něj v tom, že je motor a celý systém pohonu výrazně jednodušší, sestává z méně součástek, a je proto méně náchylný k poruchám. Natankování plné nádrže trvá pouhých deset minut. "Díky tomu jsou náklady na údržbu nižší a také je chod motoru tišší než u spalovacích motorů," uvedl Choma. Moderní je i konstrukce karoserie, která nekoroduje a je také například nehořlavá a velmi lehká.

Firma, která už vyvinula i elektrický autobus, vodíku věří jako palivu budoucnosti. Podle ní je zatím na trhu díra a poptávka po autobusech na elektřinu vyráběnou z vodíku je velká. Co zatím může případné zájemce limitovat, je nedostatečná infrastruktura. Například na Slovensku lze vodík natankovat pouze v Bratislavě. "A to ještě pouze na tlak 200 barů, což stačí pro naplnění zhruba poloviny nádrže. Ale pro prezentační jízdy a testování to stačí," řekl Choma.

V továrně má firma zatím několik kusů dalších autobusů rozpracovaných a čeká, jaký bude zájem o to, aby přešla na sériovou výrobu. Vzhledem k tomu, že výsledná cena je tvořená cenou komponentů dodávaných od různých výrobců, je podle Chomy zřejmé, že v sériové výrobě bude autobus levnější.

