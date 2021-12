Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Kelovy / Kelovy / Wikimedia Commons Slovenské ministerstvo životního prostředí dříve odhadlo, že například likvidace ekologické zátěže v Istrochemu by si vyžádala 350 milionů eur (8,9 miliardy Kč).

Slovensko bude vyžadovat od soukromých majitelů pozemků uhrazení nákladů, které stát vynaloží na odstraňování starých ekologických zátěží z těchto parcel. Rozhodl o tom dnes parlament, který prolomil veto prezidentky Zuzany Čaputové. Nová pravidla kritizoval svaz velkých zaměstnavatelů.

Dlouhodobě znečistěná půda je na Slovensku na řadě míst, mezi nimi je rovněž areál někdejší bratislavské chemičky Istrochem, kterou v minulosti koupil holding Agrofert a zařadil ji pod svůj jiný podnik. Slovenské ministerstvo životního prostředí dříve odhadlo, že například likvidace ekologické zátěže v Istrochemu by si vyžádala 350 milionů eur (8,9 miliardy Kč). Podle dřívějších informací ekologů studie ukázala, že v tamním areálu se ve vysoké koncentraci nacházejí látky nebezpečné pro zdraví člověka.

Na základě schváleného zákona začnou úřady vyžadovat kompenzace za sanace ekologické zátěže, které budou dokončeny od začátku června příštího roku.

Čaputová vrácení zákona sněmovně zdůvodnila kromě jiného tím, že nepřiměřený rozsah požadované finanční náhrady od majitele sanované nemovitosti je v rozporu s ústavou zaručeným vlastnickým právem.

"Dosud jsme měli stav, že legislativa přála lidem, kteří kdysi privatizovali a kteří chtěli nechat na státě a občanech povinnost odstranit environmentální zátěž. Co se týče výhrad paní prezidentky, vychytáme nedostatky, které by dostávaly zákon do kolize s ústavou. Věřím ovšem, že zásadní kolize tam není," řekl novinářům ministr životního prostředí Ján Budaj.

Klub 500, což je svaz velkých zaměstnavatelů, označil schválení zákona za útok na soukromé vlastnictví, který hraničí se znárodněním. "Stát vysloveně trestá podniky, které za environmentální zátěže z minulosti absolutně nemohou. Přenesení odpovědnosti je z našeho pohledu nejenom že protiústavní, ale v konečném důsledku pro továrny doslova likvidační, a mnoha lidí tak skončí bez práce," uvedl v prohlášení výkonní ředitel Klubu 500 Tibor Gregor. Podle svazu při privatizaci nepřevzali na sebe odpovědnost za odstranění starých ekologických zátěží všichni noví vlastníci nemovitostí.

Na Slovensku jsou stovky znečištěných lokalit, které představují riziko pro životní prostředí. Program sanace některých z nich Slovensko dříve zahájilo s využitím peněz z evropských fondů.

