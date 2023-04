Solar Global v Napajedlech vybuduje veřejně dostupnou plnicí stanici na vodík

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Shutterstock Čerpání vodíku do automobilu na palivové články

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Společnost Solar Global v Napajedlech na Zlínsku vybuduje veřejně dostupnou plnicí stanici na vodík vyrobený čistě z obnovitelných zdrojů energie. Elektrolyzér vyrobí vodík s pomocí solární energie. Stanice bude dostupná pro osobní i nákladní dopravu. Projekt získal dotaci 40 milionů korun od ministerstva dopravy, celková výše investice do vybudování stanice a související infrastruktury se bude pohybovat kolem 90 milionů korun, sdělila ČTK společnost. Předpokládaný termín dokončení projektu je na přelomu let 2024 a 2025.

Předpokládaná roční produkce vodíku dosáhne osm tun. "Takové množství paliva představuje dojezd přibližně 800 000 kilometrů u vodíkového osobního vozu nebo 80 000 kilometrů u vodíkového autobusu," uvedla společnost. Kromě plnicí stanice projekt zahrnuje i vysokotlaký zásobník vodíku. Veškeré technologie včetně čerpací stanice budou v areálu centrály skupiny Solar Global v Napajedlech.

"Zelený vodík, vyrobený z obnovitelných zdrojů energie, je klíčový pro dekarbonizaci české ekonomiky a energetiky. Česká republika zatím v rozvoji vodíkové infrastruktury silně zaostávala za západními zeměmi a jsem rád, že právě Solar Global ve svém domovském Zlínském kraji zajistí jedno z prvních center produkce zeleného vodíku v Česku. Obdobně, jako jsme mezi prvními rozhýbali českou solární energetiku a uvedli do provozu první velkokapacitní bateriový systém, je naším cílem položit základy vodíkového hospodářství propojeného právě s produkcí energie z obnovitelných zdrojů jako přímé náhrady fosilních paliv," uvedl předseda představenstva skupiny Solar Global Vítězslav Skopal.

Společnost má stavební povolení pro vodíkovou technologii. "Můžeme tak zahájit výběr dodavatele na realizační projektovou dokumentaci a následně i na dodávku celé technologie. Plnicí stanice v Napajedlech bude disponovat špičkovými technologiemi, které umožní plnění nádrží v automobilech na vodík na jejich plný provozní tlak, tedy více než 700 barů, a to během pouhých pěti minut," uvedl výkonný ředitel Solar Global Zdeněk Tříska.

Projekt v Napajedlech je jedním ze tří plánovaných projektů Solar Global na výrobu a distribuci zeleného vodíku v Česku. Další společnost chystá v Ovčárech u Kolína a u Třemošnice na Chrudimsku. Celkové náklady na vybudování vodíkových projektů Solar Global odhaduje zhruba na 330 milionů korun. Skupina Solar Global byla založena v roce 2009. Přes dceřiné společnosti zajišťuje servis stovkám elektráren, obchoduje s elektrickou energií a investuje do inovativních řešení v oblasti takzvané zelené energetiky.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na začátku března při otevření první veřejné čerpací vodíkové stanice v Praze uvedl, že do roku 2025 by mělo v Česku fungovat 12 vodíkových čerpacích stanic a o pět let později jich bude 40.

reklama