Soud dal aktivistům nejvyšší trest za nenásilný protest v britské historii

Ilustrační foto

Britský soud dnes poslal pětici klimatických aktivistů z hnutí Just Stop Oil (Zastavme ropu) do vězení na čtyři a více let za protest na dálnici M25 v listopadu 2022. Je to nejvyšší trest za nenásilný protest v britské historii, uvedla agentura Reuters.Pětice, v níž je i spoluzakladatel Just Stop Oil Roger Hallam, čelila obžalobě ze spiknutí za účelem narušení veřejného pořádku. Podle prokurátorky Jocelyn Ledwardové ekonomické náklady protestu dosáhly nejméně 770 000 liber (23 milionů Kč) a způsobily zpoždění tisíců lidí.

"Každý z vás před časem překročil hranici od znepokojeného aktivisty k fanatikovi. Jmenovali jste se jedinými arbitry v otázce, co by se mělo dělat se změnou klimatu," vyjádřil své přesvědčení soudce Christopher Hehir.

Osmapadesátiletého Hallama potrestal pětiletým trestem, zbylé obžalované ve věku 22 až 58 let trestem čtyř let vězení. Všech pět aktivistů před soudem dříve uvedlo, že se cítí nevinní.

