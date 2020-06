Soud potvrdil tříletou podmínku pro vedoucího stavebního úřadu kvůli skládce v Chrášťanech Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Chýně Spor o skládku v Chrášťanech trvá již roky. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Vedoucí hostivického stavebního úřadu Vojtěch Budil dostal za nezákonné prodlužování skládky v Chrášťanech u Prahy tříletý podmíněný trest s pětiletým odkladem. Uložil mu ho dnes pravomocně pražský vrchní soud, který mu také na sedm let zakázal vykonávat činnost ve veřejné správě. Budil prodloužil v listopadu 2015 povolení k navážení odpadu na pozemky v Chrášťanech, přestože soud o několik měsíců dříve jeho stejné předchozí rozhodnutí zrušil. Muž vinu od počátku odmítal. Tvrdil, že o verdiktu soudu nevěděl. Odvolací soud z velké části potvrdil rozhodnutí pražského krajského soudu z loňského února. Souhlasil s tím, že z výpovědí svědků i dalších důkazů jasně vyplynulo, že Budil o soudním rozhodnutí ze srpna 2015 věděl. Například středočeský krajský úřad při hlavním líčení uvedl, že hostivický stavební úřad o rozsudku informoval. "Byl tedy přinejmenším upozorňován na to, že takové rozhodnutí soudu existuje," prohlásil předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek. Soud uznal Budila vinným z porušení pravomoci úřední osoby. Nejednal totiž podle nich ani ve veřejném zájmu ani v zájmu vlastníků pozemků, na kterých se skládka nacházela. Jediný, kdo měl z rozhodnutí vedoucího stavebního úřadu prospěch, byl Jindřich Frýdl - jednatel společnosti, která na parcely pod záminkou jejich rekultivace vozila odpad. Podle soudu si tím vydělal nejméně půl milionu korun. "Po celá léta pan obžalovaný rozhodoval z naprosto neznámých důvodů ve prospěch pana Frýdla," uvedl Hodoušek. Budil u soudu poukazoval zejména na to, že jeho povolení ohledně navážky dalšího materiálu na parcely v Chrášťanech nenabylo právní moci. Vlastníci pozemků měli možnost se domáhat nápravy, například předběžným opatřením. O postupech je podle své výpovědi Budil informoval, když se o soudním verdiktu dozvěděl. "Rozhodli jsme špatně, uvědomili jsme si to. Nad rámec jsme poučili vlastníky," uvedl u odvolacího řízení. "Nevím, co bych jako prvoinstanční orgán měl dělat víc," dodal. Podle Budilových právních zástupců pak vedoucí stavebního úřadu nemohl za to, že Frýdl nadále materiál na skládku vozil. Nebylo také možné, aby muž vlastníkům pozemků způsobil škodu, protože skládka na pozemcích byla již po dlouhá léta. Budil také podle nich neměl žádný důvod, aby Frýdlovi pomáhal. Státní zástupkyně naopak navrhovala, aby soud poslal Budila do vězení. Chtěla, aby čelil přísnější sazbě, protože způsobil škodu velkého rozsahu. Podle ní měl dostatečné informace o úložišti odpadu, součástí stavebního spisu pak byla i stanoviska veřejného ochránce práv. Podmíněný trest označila žalobkyně za moc mírný. Spor o zhruba 19 parcel na rozloze 24 hektarů se táhne od revoluce v roce 1989, kdy byly původním majitelům pozemky vráceny. V tu dobu tady totiž již terénní úpravy a navážení vytěžené zeminy a dalšího objemného odpadu probíhaly. Poté pokračovaly i přes nesouhlas vlastníků. Nyní je lokalita částečně osazená zelení, svahy nejsou zpevněné. Po dokončení navážení měla následovat celková rekultivace, která není dokončená. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Trosky Pompejí dokazují, že Římané recyklovali Na pláže v Sydney moře vyplavilo roušky ze 40 spadlých kontejnerů Jihočeští celníci odhalili nelegální odpad z Itálie

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.