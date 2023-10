Soud v Londýně nařídil aktivistům veřejné práce za narušení kriketového zápasu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Kriketový zápas. Ilustrační foto

Tři klimatičtí aktivisté ze skupiny Just Stop Oil (Zastavme ropu) dostali tento týden u soudu v Londýně trest 60 hodin veřejně prospěšných prací za narušení červnového kriketového zápasu mezi Anglií a Austrálií. Navíc mají roční zákaz vstupu na stadion Lord's Cricket Ground a musí zaplatit soudní výlohy ve výši 444 liber (12 500 korun), napsal zpravodajský server BBC News.

Dva muži, kterým je 21 a 27 let, v červnu během zápasu oblečení do triček s nápisem Just Stop Oil vtrhli na hrací plochu a rozhazovali oranžový prášek. Muže zastavili samotní hráči, od kterých si je převzala ochranka stadionu. Devětašedesátiletou aktivistku ochranka zastavila dřív, než se jí podařilo proniknout na trávník. Když je vyváděli, fanoušci po nich házeli korkové špunty a ovoce. Hra byla přerušena na čtyři minuty, jeden hráč se musel převléct.

Všichni tři protestující byli u londýnského soudu v září odsouzeni za vniknutí na cizí pozemek s přitěžujícími okolnostmi. Tentýž soud dnes vynesl výši trestu. Aktivisté uvedli, že nechtěli poškodit hřiště, ale chtěli přitáhnout pozornost veřejnosti k ochraně klimatu.

Skupina Just Stop Oil požaduje zákaz jakýchkoliv nových projektů těžby ropy a zemního plynu v Británii. Skupina v minulosti zorganizovala mnoho protestů, včetně blokády silnic a mostu, vychrstnutí polévky na obrazy nebo přilepení se k nim či rozplácnutí dortu na voskovou figurínu britského krále Karla III. Několik členů skupiny kvůli svým demonstracím, při nichž poškodili cizí majetek, skončilo za mřížemi.

