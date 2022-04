Španělské bary musí nabízet kohoutkovou vodu v karafě, ukládá zákon o odpadech

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Restaurace a bary ve Španělsku musí nově dát zákazníkovi zdarma v karafě kohoutkovou vodu, když o to požádá. Vyplývá to ze zákona o odpadech, který vstoupil v platnost v neděli a jehož cílem je mimo jiné snížit spotřebu jednorázových plastů. Několik opatření tohoto zákona začne platit od ledna 2023, od kdy například budou muset větší obchody s potravinami umožnit zákazníkům nákup potravin do vlastních obalů a nádob. Informoval o tom španělský deník ABC.

Kohoutkovou vodu v karafách mnohde v Evropě už restaurace nabízejí s cílem omezit spotřebu balené vody, a tudíž i plastů. V některých státech už je to povinné, například v Itálii a nyní také ve Španělsku. V jiných zemích je to už ale běžná praxe i bez zákona.

Nový španělský zákon o odpadech také například ukládá obcím nad 5000 obyvatel rozšířit třídění odpadu plastového, papírového či skleněného také o bioodpad, menší obce budou muset tuto povinnost splnit do konce příštího roku.

Od ledna 2023 budou muset obchodníci s potraviny s plochou 400 metrů čtverečních a větší prodávat na pětině plochy zboží bez primárního obalu, prodávané volně ložené nebo do opakovaně použitelných obalů. Kromě toho budou muset akceptovat opakovaně použitelné obaly, které si zákazníci sami přinesou - sáčky, lahve či plastové krabičky. Obchodník bude nicméně moci odmítnout potravinu do takové nádoby dát, pokud se mu nebude zdát čistá, napsal deník ABC.

reklama