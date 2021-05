Společnost Bioveta z Ivanovic na Hané připravuje vakcínu proti covidu u zvířat

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Mark / Flickr Společnost pracuje s myšlenkou jednoho typu vakcíny pro vybrané druhy zvířat, zejména se bude její použití týkat norků, psů a kočkovitých šelem.

Společnost Bioveta z Ivanovic na Hané na Vyškovsku, která vyrábí veterinární vakcíny a další farmaceutické přípravky, připravuje vývoj nové vakcíny proti koronavirovým infekcím způsobujícím akutní respirační syndrom u zvířat. Na konci dubna získala od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení k manipulaci s virem. Vakcína by se na trhu mohla objevit přibližně za tři roky, řekl ČTK ředitel společnosti Libor Bittner.

"Zásadní při vývoji bude rozhodnutí o výběru vlastního viru či virů do složení vakcíny. Snahou je takové virové složení, které by maximálně chránilo vakcinovaná zvířata proti všem mutacím tohoto viru v terénních podmínkách. Následovat bude adaptace viru na vhodnou tkáňovou kulturu, kultivace viru do požadovaných hodnot, vhodná inaktivace viru bez porušení imunogenních proteinů a navázání na optimální imunogenní adjuvans, které zvýší imunogenní působení vakcíny ve vakcinovaném organismu," popsal Bittner.

I když má společnost s výrobou vakcín letité zkušenosti, vývoj každé z nich je jedinečný. "Všeobecné znalosti při vývoji různých druhů vakcín jsou velkou předností pro výzkumníky nového druhu vakcíny, vždy však je nutno přistupovat obezřetně, prozíravě, s velkou pokorou. Vývoj každé vakcíny má svá legislativní pravidla. Po složení vakcíny probíhá její laboratorní hodnocení, pokud je vyhovující, přistupuje se k ověřování na zvířatech v praktických terénních podmínkách. Poté následuje registrační proces a až po jeho ukončení je možno danou vakcínu prodávat," řekl Bittner.

Společnost pracuje s myšlenkou jednoho typu vakcíny pro vybrané druhy zvířat, zejména se bude její použití týkat norků, psů a kočkovitých šelem. Podle Bittnera je pravděpodobné, že se počet druhů vhodných pro vakcinaci rozšíří například na primáty v zoologických zahradách. "Náklady na vývoj vakcíny proti koronaviru u zvířat nyní odhadujeme na desítky milionů korun. Máme konkrétní poptávky ze světa, to byl hlavní důvod, proč se do tak náročného projektu pouštíme," dodal ředitel.

Tržby společnosti Bioveta v roce 2019 dosahovaly 1,9 miliardy korun, zisk činil 328,6 milionu. Téměř 86 procent z tržeb tvoří export. Společnost má v portfoliu zhruba 200 přípravků, které prodává pod svojí značkou. Bioveta vznikla v roce 1918, název získala v roce 1951 a v polovině 90. let byla privatizována. Zaměstnává kolem 700 lidí.

