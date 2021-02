Společnost Shell chce do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality

Foto | Marc Rentschler / Marc Rentschler / Unsplash V rozsáhlé revizi strategie Shell stanovil nové cíle ohledně nabíjení elektrických aut, zachytávání a ukládání uhlíku a prodeje elektřiny. Společnost se snažila ujistit investory, že se jí během přechodu k čistší energii podaří udržet výnosy.

Britsko-nizozemská ropná společnost Royal Dutch Shell představila podrobný plán přechodu k čistší energii. Uvedla, že její emise uhlíku i produkce ropy už dosáhly vrcholu a dál budou klesat. Podnik hodlá uhlíkové neutrality dosáhnout v roce 2050. Ustupuje zároveň od strategie produkovat čím dál více ropy, které se držel desítky let, uvedla agentura Reuters.

Firma uvedla, že její produkce ropy se bude ročně snižovat o jedno až dvě procenta. Vezme-li se v potaz horní hranice tohoto rozmezí, do konce dekády klesne produkce Shellu o 18 procent. Produkce tradičních paliv by do roku 2030 měla být nižší o 55 procent.

V rozsáhlé revizi strategie Shell stanovil nové cíle ohledně nabíjení elektrických aut, zachytávání a ukládání uhlíku a prodeje elektřiny. Společnost se snažila ujistit investory, že se jí během přechodu k čistší energii podaří udržet výnosy. Zopakovala přitom svůj slib, že každoročně zvýší dividendu o čtyři procenta a začne odkupovat vlastní akcie, jakmile dosáhne stanovené výše dluhu.

Pozvolný přístup Shellu se liší od strategie konkurentů BP i Total, kteří chtějí svou kapacitu čisté energie zvyšovat rychleji. BP například hodlá do konce desetiletí snížit produkci ropy o 40 procent a investovat do nízkouhlíkových energetických technologií pět miliard dolarů (106,3 miliardy Kč) ročně. Shell má v plánu do této oblasti investovat dvě až tři miliardy dolarů ročně.

Shell uvedl, že jeho uhlíková náročnost do roku 2023 klesne ve srovnání s rokem 2016 o šest až osm procent, do roku 2030 o 20 procent, do roku 2035 o 45 procent a do roku 2050 o 100 procent.

Energie bude nadále hlavním faktorem podnikání firmy, která chce na konci desetiletí prodávat ročně 560 terawatthodin (TWh) elektřiny. To je dvakrát tolik než v současné době. Firma plánuje do roku 2025 rozšířit počet nabíjecích stanic pro elektromobily z nynějších 60.000 na půl milionu. Shell nedávno koupil nejrozsáhlejších síť dobíjecích stanic v Británii a dříve konstatoval, že se chce stát největší energetickou společností světa.

Na valné hromadě společnosti se letos k energetické transformaci vyjádří prostřednictvím poradního hlasování akcionáři.

