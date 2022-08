Správa parku České Švýcarsko chce nechat obnovu lesa po požáru na přírodě

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Mirek256 / Mirek256 / Wikimeda Commons Správa národního parku chce u obnovy po největším požáru na území České republiky využít zkušenosti z roku 2006. Tehdy shořelo v okolí Jetřichovic v Českém Švýcarsku zhruba 20 hektarů a správa nechala požářiště spontánně zalesnit.

Správa národního parku České Švýcarsko chce ponechat obnovu lesa po rozsáhlém požáru převážně na přírodě. Vysazovat dřeviny ve velkém nemá v plánu, řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov. Oheň zasáhl 1060 hektarů ploch, na kterých rostly hlavně smrky.

"Pokud jde o obnovu lesa, bude maximum ponecháno na přírodě. Teď si vybíráme, jestli to bude dělat příroda dobře a zadarmo, nebo jestli tam bude člověk pomáhat za peníze a blbě," řekl Salov. Přirozené zmlazení je podle správy parku nejúčinnějším a nejjednodušším způsobem náhrady za shořelé porosty. Pokud by vysadili stromky, zmlazení by je podle Salova v příštích letech začalo utlačovat a správci parku by museli stále vytvářet životní prostor pro výsadbu.

Správa národního parku chce u obnovy po největším požáru na území České republiky využít zkušenosti z roku 2006. Tehdy shořelo v okolí Jetřichovic v Českém Švýcarsku zhruba 20 hektarů a správa nechala požářiště spontánně zalesnit. Dnes podle Salova nikdo nepozná, že na místě hořelo. Spáleniště bylo už v roce 2016 zarostlé břízou, olší, borovicí, jeřábem, bukem a dubem, břízy dorostly do pětimetrové výšky, dnes mohou mít podle strážců parku kolem deseti metrů a les je velmi hustý.

Ze satelitních snímků požářiště vyplynulo, že ohni, u kterého desátým dnem zasahují hasiči, odolaly některé listnaté stromy, a to hlavně v případě, že byly ve větší skupině. Listnaté stromy nejsou tolik bohaté na různé silice a pryskyřice, které dobře hoří.

