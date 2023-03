Starosty na Mostecku zajímá je proces vyhlášení CHKO

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Starostové z Mostecku se na setkání s vedením Ústeckého kraje zajímali kromě dalších témat o proces vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory a stav zpracování nebezpečných odpadů na skládce Celio.

Zástupci obcí v Krušných horách se dotazovali, v jaké etapě je proces možného vyhlášení chráněné oblasti. Podle vedení kraje se nyní čeká, až Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zpracuje příslušné dokumenty.

Ústecký kraj vytvoří pracovní skupinu, která se bude věnovat záměru vzniku chráněné krajinné oblasti, zapojit se mají obce, politici, odborníci. Zvýšenou ochranu přírody v Krušnohoří žádají lidé, kteří pod petici sesbírali 5000 podpisů. Proti jsou některé obce. Ministerstvo životního prostředí společně s agenturou činí kroky, které mohou vést k vyhlášení CHKO.

"Krušné hory jsou jedním z mála českých pohoří bez velkoplošné ochrany. Jsme proto rádi, že ministerstvo spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR se případným vyhlášením CHKO zabývají," uvedl už dříve krajský radní pro regionální rozvoj a venkov a člen petičního výboru Michal Kučera (Spojenci pro kraj).

Závěr včerejšího setkání patřil také tématu odpadů a problematice skladování nebezpečného styrenu na skládce Celio u Mostu. Sudy s vysoce hořlavým styrenem objevili inspektoři na skládce v létě 2021. Projektová dokumentace schválená krajským úřadem a Českou inspekcí životního prostředí popisuje nakládání sudů se styrenovými smolami tak, aby se co nejvíce snížilo riziko ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel. Dnes znovu zaznělo, že podle úřadů lze zpolymerované (tuhé) styrenové smoly uložit do vybudovaných kójí natrvalo, proti čemuž je Ústecký kraj, Litvínov i Most, tekuté styrenové smoly se stočí do třicetilitrových sudů, které dočasně uloží do vybudovaných kójí a postupně převezou do koncového zařízení pro odstranění odpadu. Sudy s obsahem polotuhých/polotekutých styrenových smol bude později možné odvézt do spalovny. V České republice je podle dnešních informací krajského úřadu pouze jedna společnost, která je ochotna odpad spálit.

