Státy EU potvrdily zrušení některých ekologických požadavků v zemědělství

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Členské státy EU dnes definitivně schválily revizi společné zemědělské politiky Evropské unie. Informovalo o tom belgické předsednictví v Radě EU. Nová pravidla mají podpořit farmáře, kteří v minulých měsících protestovali v řadě unijních zemí a stěžovali si na nedostatečné výdělky, byrokracii, rostoucí náklady i špatné podmínky při hospodaření.Europoslanci revizi odsouhlasili na svém poslední plenárním zasedání v tomto legislativním období na konci dubna ve Štrasburku. Předpis bude nyní vyhlášen v unijním věstníku a vstoupí v platnost prvním dnem po vyhlášení, a to do konce května. Zemědělci budou moci uplatňovat revidované environmentální podmínky pro své žádosti o finanční podporu EU již v letošním roce, a to i zpětně.

Unijní exekutiva v polovině března vyhověla zemědělcům a navrhla zrušit některé ekologické požadavky, které na ně dosud měla v rámci společné zemědělské politiky. Cílem návrhů Evropské komise bylo poskytnout farmářům větší prostor při plnění určitých podmínek souvisejících s životním prostředím. Jedním z požadavků na farmáře je například vyčlenit část půdy pro podporu biologické rozmanitosti. Plnění podobných podmínek bude nyní dobrovolné. Komise rovněž navrhla osvobodit od kontrol zemědělce s méně než deseti hektary půdy, tedy dvě třetiny všech příjemců podpory v rámci společné zemědělské politiky.

"Tento cílený přezkum společné zemědělské politiky je konkrétním výsledkem našeho úsilí o snížení byrokracie a zavedení zjednodušení pro zemědělce," uvedl místopředseda belgické vlády a ministr zemědělství David Clarinval. "Návrh byl přijat pouhé dva měsíce poté, co ho Evropská komise předložila, což jasně ukazuje, že plníme sliby, které jsme evropským zemědělcům dali," dodal.

"Zemědělci čelí mimořádným obtížím a nejistotám. Konkrétně poslední roky se vyznačovaly velkým počtem extrémních meteorologických jevů, včetně sucha a záplav, které se vyskytly v různých částech unie," píše se v úvodu nařízení. "K další nejistotě a tlaku na zemědělce vedly vysoké ceny energií a vstupů a nejistota vyplývající z útočné války Ruska proti Ukrajině, životní náklady, inflace, pokles hodnoty produkce obilovin v roce 2023 a změna mezinárodních obchodních toků," dodává text.

Obhájci boje proti klimatickým změnám Evropskou komisi naopak za její kroky již dříve kritizovali s tím, že upřednostňuje krátkodobé volební zisky před dlouhodobými přípravami na klimatickou krizi. Kritika je slyšet i z některých ekologických farmářských uskupení, která říkají, že ekologická pravidla nemohou za ekonomické potíže farmářů.

Revize společné zemědělské politiky naráží podle některých expertů i na doporučení vědců, kteří říkají, že se zemědělství musí stát udržitelnějším, aby odolalo změnám klimatu. Podle odborníků je potřeba naléhavě jednat, aby se kontinent vyhnul katastrofám, jako jsou právě povodně, sucha či vlny veder.

reklama