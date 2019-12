Státy EU se chystají zavádět klimatický plán Evropské komise

Václav Kain 20.12.2019 09:04

Tak to jsem si myslel,že vypitka Junckera nikdo nepřekoná a to jsem se ošklivě spletl.Tahle vyschlá německá křížala je mnohem nebezpečnější.Pokud dokonale zlikvidovala Bundeswehr,tak to tak moc nevadilo,ale ona nyní s stejnými jako je ona sama bude likvidovat ekonomiku Evropy,což se dotkne všech občanů.Ceny vyletí nahoru a životní úroveň poletí opačným směrem.Všichni kteří tomu likvidačnímu nesmyslu věří a tyjí z něho tomu tleskají.Jen abychom bohužel jednou neříkali,že RVHP proti současným evropským nikým nevoleným vůdcům byl ráj.

