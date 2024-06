Stavba uměleckého díla z plechovek má poukázat na problém s jejich tříděním

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Don Pablo / Shutterstock Plechovky

Téměř třetina Čechů vyhazuje plechovky do směsného odpadu, ačkoliv je to odpad, který lze recyklovat donekonečna. Dalších 22 procent tak činí v případě, že nablízku není nádoba na kovový odpad, uvedla iniciativa Každá plechovka se počítá. K důslednějšímu třídění má motivovat čtvrtý ročník akce, při které se mohou lidé zapojit do výroby stěny PixelCan. Jde o umělecké dílo vytvořené z nápojových plechovek. Akce se uskuteční v Praze na prostranství před kostelem svaté Ludmily na náměstí Míru. Ve stejný den se koná také v jiných světových metropolích.Ambasadoři iniciativy Každá plechovka se počítá se vydají také do ulic Prahy 2. Budou mít zelené recyklační batohy, do kterých budou sbírat vypité nápojové plechovky. "Ke sběru nápojových plechovek bude sloužit také velké kovové srdce umístěné v Riegrových sadech, které na místě zůstane až do konce července. V loňském roce se nám spolupráce moc osvědčila, měli jsme skvělé ohlasy, takže jsem rád, že letos můžeme navázat dalšími akcemi," uvedl místostarosta Prahy 2 Jan Recman. Akce se koná u příležitosti Světového dne životního prostředí.

Třetina Čechů, konkrétně 36 procent, konzumuje nápoje z plechovek denně nebo několikrát týdně. Vyplývá to z průzkumu, který si iniciativa nechává každoročně zpracovat od společnosti STEM/MARK. Téměř polovina respondentů, 45 procent, si kupuje nápoje v plechovce pro domácí konzumaci. Dalších 31 procent si nápoj z plechovky vychutná nejčastěji na cestách a 12 procent v zaměstnání.

"Skvělá zpráva je, že povědomí o nekonečné recyklovatelnosti hliníkových plechovek stále vzrůstá. Z našeho každoročního průzkumu vyplynulo, že zatímco v roce 2023 mělo tuto informaci 38 procent dotázaných, letos to bylo již 44 procent respondentů," uvedla Tereza Gyurjánová, která iniciativu Každá plechovka se počítá v Česku vede.

S tvrzením, že pro zlepšení třídění by bylo nejlepší zvýšit počet kontejnerů na kov, souhlasí 69 procent dotázaných v průzkumu. Dalších 54 procent míní, že by pomohlo zavést zálohový systém. Zavedení povinného zálohového systému na nápojové plechovky podporuje dokonce 74 procent respondentů.

Průzkumu se účastnilo 500 respondentů. Zaměřil se na lidi, kteří kupují nápoje v plechovkách alespoň jednou měsíčně, ve věku 18 až 45 let.

Iniciativa Každá plechovka se počítá funguje od roku 2009. Jejím cílem je zvýšit povědomí o třídění hliníkových plechovek a dosažení stoprocentní recyklace tohoto odpadu.

