Stezku do lesů bude Hradce Králové projektovat znovu, musí zohlednit chráněné živočichy

Stavbu důležitého úseku cyklostezky na okraji městských lesů v Hradci Králové bude radnice připravovat znovu. Nechá přepracovat projekt a znovu vypíše soutěž na stavební firmu. Nový projekt zohlední to, že se v lokalitě objevili zvláště chránění živočichové. Stavbu a její trasu přizpůsobí i zvýšené hladině spodní vody, sdělili představitelé města.

Několik let chystaná stavba cyklostezky začala v roce 2022 a měla přijít téměř na osm milionů korun. Loni na jaře staveniště zatopila voda a následně se na něm rozmnožili různí chránění živočichové. Od té doby stavba stála. Nyní se radnice se stavební firmou Okrouhlický dohodla na ukončení smlouvy. Firma za dosud provedené práce a další náhrady podle náměstka primátorky pro investice Lukáše Řádka (TOP 09) dostane asi 200 000 korun.

Úsek cyklostezky je mezi vstupem do lesů u Zděné boudy a lesním hřbitovem. Dosud trasu musejí cyklisté a bruslaři zdolat s velkou opatrností po úzké silnici zvané Hradečnice společně s auty a autobusy městské hromadné dopravy. Cyklostezka má být dlouhá asi 800 metrů a vést souběžně se silnicí.

Původní projektant cyklostezky podle radnice neudělal požadovaný hydrogeologický průzkum. Z podzemní vody vzniklé tůně pak obsadili skokani, ropuchy a čolci. Loni na podzim si město průzkum nechalo udělat. "Z jedenácti sond bylo u devíti zjištěno, že hladina podzemní vody je velmi vysoko pod terénem," řekl Řádek.

Nová stezka bude mírně odkloněná od původního koridoru. "Nedojde ale k dalšímu výraznému zásahu do krajiny, pouze stávající mokřady budou upraveny na poněkud vzhlednější jezírka," uvedl náměstek primátorky pro životní prostředí Adam Záruba (Změna pro Hradec). Nový projekt podle něj zohlední i stanoviska orgánů ochrany přírody.

Přepracování projektu město využije i k tomu, že kabely různých sítí povedou k lesnímu hřbitovu pod stezkou, zatímco při uložení do původně plánované kabelové trasy by se musely kácet stromy. Sítě k lesnímu hřbitovu radnice potřebuje proto, že má v plánech rozvoj hřbitova, včetně postavení obřadní síně.

Radnice předpokládá, že by přepracovanou projektovou dokumentaci mohla mít letos. V roce 2025 by mohla vybrat stavební firmu a stavbu v první polovině roku zahájit. Řádek nevyloučil, že cena stavby bude vyšší než u zrušeného projektu. Přes zdržení stavby by město nemělo přijít o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ze které by mělo zaplatit většinu nákladů.

Městské lesy na jihovýchodním okraji Hradce Králové mají rozlohu 3800 hektarů a slouží hlavně k rekreaci obyvatel. Ročně je navštíví asi milion lidí.

