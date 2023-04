Strašice na okraji CHKO Brdy se připravují na velmi silnou turistickou sezonu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Brdské obce čekají rekordní nápor turistů, jejichž počet se už za covidu ztrojnásobil. Největší, Strašice na okraji Chráněné krajinné oblasti Brdy (CHKO) sázejí hlavně na otevření loveckého zámečku Tři trubky, jehož rekonstrukci za desítky milionů korun dokončují Vojenské lesy a statky a obec s nimi na tomto návštěvnickém centru, které ponese název Dům přírody Brd, spolupracuje. Letošek pro obec tedy bude velmi přelomový, řekl ČTK starosta Jiří Hahner (ODS).

Strašice se zhruba 2600 obyvateli jsou největší z 27 obcí CHKO, díky blízkosti dálnice D5 dobře dostupné z Prahy i Plzně. "To, co znamená Svatý Mořic pro Alpy, jsou Strašice pro Brdy," řekl Hahner. Podle něj je turisticky atraktivní zámeček stavebně hotový, budují se vnitřní expozice. Otevřou se v červenci. "Určitě přitáhne hodně lidí," řekl. Tři trubky, od roku 2014 kulturní památka, sloužily do roku 2016 jako školicí středisko vojáků. Pobývali tam naši prezidenti a za války nacističtí pohlaváři. V 80. letech 19. století ho dal vystavět kníže Jeroným Colloredo-Mansfeld podle návrhu vídeňského architekta italského původu Camilla Sitteho v duchu doznívajícího romantismu.

Strašice očekávají nejsilnější nápor turistů za osm let, odkdy se mohou lidé pohybovat po značených cestách bývalého vojenského prostoru, který tam fungoval od roku 1926. "Dokončujeme nový stánek s občerstvením na parkovišti u CHKO, kam se vejde nejméně 30 aut, dalších 40 může parkovat u Muzea středních Brd, kde začíná další turistická trasa a naučná stezka," uvedl Hahner. Další bezplatná parkoviště jsou u Billy a u školy. Hlavně v houbařské sezoně bývají přeplněná. Po covidovém útlumu se všech pět restaurací vrátilo do standardního režimu, řekl. V obci je teď zhruba 100 lůžek, nejvíce v Pensionu Berten a v hotelu Na Poště. Strašice obnovily za 20 milionů korun velkou část náměstí, opravily silnice, chodníky, fasády, domy včetně radnice z 19. století a školy a mobiliář.

Hodně turistů přijíždí do Brd také z druhé strany od Míšova, u silnice na Rožmitál, kde je populární grill a Atommuzeum. Dále je to Orlov, místní část Příbrami, jejíž zastupitelstvo turistiku v Brdech velmi podporuje, uvedl Hahner.

"Velmi silný příval turistů jsme zažili už v covidu - na třikrát vyšší úrovni než v běžných letech, což zůstalo i po pandemii," řekl. Podle odhadů starostů se na cyklistických a turistických stezkách pohybovalo v sezoně přes 100.000 lidí. Díky rychlému proznačení Klubem českých turistů se soustředili na značené cesty, uvedl Hahner. Značky cest a směrníky jsou hotové všude a pro turisty komfortní. Starosta ocenil, že i době covidu se návštěvníci Brd chovali ohleduplně, nezaplavovali lesní porosty a nebyly problémy s odpadky.

