Milan G 25.1.2021 21:34

,,"Naši členové se plánují ucházet o podporu pro nové střešní a zejména pozemní elektrárny. Jednoznačně se tak ukazuje, že byl v Česku hlad po rámcové podpoře pro nové velké instalace, než jaký nabízí Nová zelená úsporám nebo operační programy," doplnil předseda představenstva Solární asociace Jan Krčmář.,, A já se ptám proč?? Vždyť jste mohli stavět kdykoliv nikdo vám nebrání, ale vy čekáte na podporu neboli dotace. Nic Krčmáři nic bych vám nedal, pokud chcete stavět vemte si úvěr a můžete ukázat co ve vás je. Přeci OZE je tak vynikající technologie, která se prodává sama, to tady vřeštíte už hodně dlouho tak by neměl být problém.

Dotace je největší problém dnešní doby.

